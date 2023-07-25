Полноправными членами ЕС мы станем минимум через 5 лет, — вице-спикер Елена Кондратюк (вторая часть большого интервью)

Украина может быстрее стать членом НАТО, чем Евросоюза, говорит нардеп

Украина даже в условиях большой войны продолжает процесс евроинтеграции. Во второй части интервью с заместителем главы Верховной Рады Еленой Кондратюк мы говорили о том, когда и при каких условиях Украина станет полноправным членом Евросоюза, что "не так" со скандальным законом о медицинском каннабисе и доведет ли похищение украинских детей до Гааги владимира путина.

О вступлении Украины в Европейский союз

— В первой части интервью мы много говорили о членстве в НАТО. Поговорим о нашем пути в ЕС. В декабре прошлого года вы сказали, что мы открыли путь к началу переговоров о полноправном вступлении Украины в Европейский союз. И переговоры могут начаться уже с нового 2023 года. В Вильнюсе президент обсудил с Шарлем Мишелем возможность переговоров о членстве в ЕС уже в конце этого года. Как вы оцениваете такую возможность сейчас? И сколько критериев мы уже выполнили?

– Мы получили статус кандидата. Но нам задали семь критериев, которые мы должны выполнять. Они касаются, например, изменений в закон о Конституционном суде, антикоррупционной политики, противодействия отмыванию средств, закона о медиа. Мы по ним в принципе приняли все решения. Самый дискуссионный вопрос, который возникает сейчас, это закон о национальных меньшинствах.

Венецианская комиссия предоставила ему оценку и рекомендации по доработке. Вывод носит рекомендательный характер, но к мнению Венецианской комиссии, конечно, прислушиваются в Совете Европы и в институтах Евросоюза. Большинство оговорок касаются не сути закона, а важных для нас сейчас отдельных положений закона о языках, языках в медиа и использования языка национальных меньшинств. (Венецианская комиссия считает, что русский язык в Украине — это язык нацменьшинства и его нельзя притеснять. — Ред .)

Мы сейчас находимся в состоянии войны и точно не можем умалять роль государственного языка. Сейчас, и в будущем, это просто невозможно. Поэтому ведутся переговоры с европейскими чиновниками, об этом говорила, кстати, и вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина — чтобы мы эти все оговорки отложили. И европейские институты с этим предварительно согласились.

Второе: по национальным меньшинствам точно будут иметь свои замечания венгры. Будапешт вообще будет иметь замечания и по закону о медиа, и по закону об образовании, и по закону о языке. Но я думаю, что закон о национальных меньшинствах не станет преградой для начала переговоров о полноправном членстве в ЕС.

Президент сказал, что такие переговоры могут быть уже осенью.

Парламент для этого хорошо подготовился. От парламента будут зависеть многие вещи, в частности, адаптация к европейскому законодательству. В парламенте создан соответствующий офис, который называется Офис адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС. Исследовательскую службу Рады мы перевели именно на это. В каждом комитете сейчас есть подкомитет по евроинтеграции. Если комитет готовит большой закон, то теперь следят, отвечает ли он евроинтеграционной политике. Есть еще профильный комитет по евроинтеграции, оценивающий законы на соответствие. В процессе подготовки и адаптации нам нужно много работать с правительством. Именно правительство должно определять приоритетность порядка внесения евроинтеграционных законов. Это его главная задача. Мы в руководстве парламента имеем постоянные встречи с профильным вице-премьером Стефанишиной. Эта работа должна открыть путь к переговорам.

"Закон о нацменьшинствах не помешает переговорам о членстве в ЕС", - уверена вице-спикер. На фото (слева направо) главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов, журналистка Юлия Забелина, Елена Кондратюк и советница вице-спикера Екатерина Лебедева

— То есть вы согласны с вице-премьером, что мы можем начать переговоры о вступлении, даже не выполнив всех условий?

– Да. Потому что это процесс. Как проходил закон о медиа, например? Мы приняли в первом чтении, отправили на оценку. Они ее дали, дали замечания. Мы это должны учесть ко второму чтению. Сказали, что поправьте еще закон о рекламе. Сделали новый закон о рекламе, поставили теперь две "птички", что мы это сделали. Теперь ожидаем еще мониторинг действий этих законов.

Поэтому открыть переговоры – это одно. А дальше это еще большая работа. Те замечания, которые они дали в перечне, это минимум.

— Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию так называемого закона об олигархах до конца полномасштабного вторжения россии. Но имплементация является одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Как выходить из этой коллизии?

— Венецианская комиссия дала свои выводы и замечания относительно принятого так называемого закона об олигархах. И действительно, предложила отложить его имплементацию после завершения военного времени. Зато монобольшинство в Раде – представители фракции "Слуга народа" — зарегистрировали новые законы, которые, по их мнению, решали бы вопрос ограничения влияния олигархов на политическую или экономическую жизнь, в частности закон об Антимонопольном комитете. По-моему, вопрос ограничения роли и влияния олигархов есть в принятых отдельных законах, например в законе о медиа.

— Если мы начинаем переговоры осенью или в конце года, по вашим оценкам, когда мы можем стать полноправными членами ЕС?

— Минимум через 5 лет. Я верю, что мы станем членом НАТО быстрее, чем полноправным членом ЕС.

О легализации каннабиса

— Рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях. Законопроект вызвал большое сопротивление, говорили о важности доработки ко второму чтению. Какие это должны быть доработки?

— Есть законы очень сенситивные и эмоциональные. Этот как раз такой. Коллеги из президиума согласились со мной, что этот документ представлен очень сырым. Он скомпилирован из двух частей: первая — старый закон, который подал Кабмин, вторая — это изменения, которые в него вносили уже во время заседания профильного комитета.

Для меня закон не решает вопрос неотложного оказания помощи лекарствами с содержанием каннабиса для больных людей. Есть соответствующая таблица, в соответствии с которой Кабмин может лицензировать лекарства с содержанием каннабиса и предоставлять их больным уже сейчас. Минздрав не хотел это делать из-за постановления Кабмина. Содержимое того, что есть в таблице, почему-то не перенесли в этот новый закон. Против такого подхода выступили активисты, которые лоббировали легитимность каннабиса в Украине. К примеру, Тарас Ратушный и многие онкологи.

Лекарство должно предоставляться уже сейчас, не дожидаясь, пока заработает наше производство. А закон эту проблему не решает.

Второй вопрос – контроль и обращение. Никто даже не дал оценки, сколько нам нужно каннабиса для внутреннего применения. Одни говорят, что хватит 100 га, другие – 1000 га. Нет экономических обоснований, сколько это принесет инвестиций, а сколько расходов.

У нас фактически нет контроля (или он слабо выполняется) за оборотом алкогольных напитков, табака. А здесь такие ответственные новеллы, чувствительный вопрос и вообще не расписанный контроль. Я лично буду подавать правки ко второму чтению.

Закон о легализации каннабиса требует доработки, полагает Елена Кондратюк. На фото - с журналисткой "Телеграфа" Юлией Забелиной

— Не могу не спросить о ситуации с народным депутатом от "Батькивщины" Аленой Шкрум. Появлялась информация, что Юлия Тимошенко требовала от нее сложить мандат из-за ее поддержки законопроекта о каннабисе. Насколько я знаю, подходили к спикеру Стефанчуку и предложили не включать ее в заграничные командировки. Как это все соответствует реальности?

— Так сложилось, что мы с Аленой представляли всегда более либеральное крыло в партии "Батькивщина". Я сейчас не являюсь членом фракции, поскольку я как вице-спикер внефракционная. Я не посещаю заседания фракции, я больше занята своими полномочиями. Эмоции должны улечься. Мы не должны политизировать этот вопрос. Он должен решаться демократически.

Я не слышала ничего об исключении Алены из фракции. Тем более, она написала очень подробный пост, где рассказала, почему она проголосовала. Если до второго чтения исправить недостатки законопроекта, то выйдем на оптимальный вариант.

О возвращении депортированных украинских детей

— Почему вы решили заниматься темой депортированных детей?

— Не то чтобы я ее выбрала. Просто она очень чувствительная, болезненная и миссионная для меня. Не только как для вице-спикера, но и как для мамы, украинки.

Мы разговаривали с уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом и обсуждали, как побудить к действиям международные организации – Красный Крест, ООН, ЮНИСЕФ и т. д., которые ответственны за защиту и права детей. У нас была общая задача, когда мы ездим в командировку, подчеркивать этот вопрос публично. Мы также посмотрели цифры – по данным сайта "Дети войны", это почти 20 тысяч только официально похищенных или депортированных детей, которых сейчас насильственно усыновляют, переселяют.

В тот же день встречи с уполномоченным ко мне приехала делегация женщин-парламентариев из Словакии. Мы обсуждали с ними вопросы депортированных детей, и затем они предложили принять соответствующую резолюцию на уровне парламента. Так и появилась первая резолюция в поддержку этого вопроса. И понимание того, что об этой проблеме нужно говорить громко. Я поехала с рабочим визитом в Братиславу и с трибуны парламента поблагодарила коллег за такую сверхважную инициативу.

Далее последовали Польша, Исландия, Франция, ПА Совета Европы, ПА ОБСЕ. Когда я была в Польше три недели назад, мы вместе со спикером Сейма Польши Эльжбетой Витек и членом Палаты лордов Великобритании Элизабет Батлер-Слосс при содействии ОБСЕ провели большую международную конференцию о защите детей и противодействии торговле людьми. На ней было 13 парламентских делегаций. Это невероятно важно, когда мы говорим о превентивной защите и противодействии торговле людьми в Европе. Причем трафиком, торговлей людьми, в странах ЕС занимаются уголовные преступные группировки, в то время как похищение, депортацию украинских детей проводит целая страна — государство-террорист рф.

Елена Кондратюк: "У нас нет юридических механизмов освобождения детей. Поэтому мы хотим апеллировать к международным организациям"

Мы хотели бы через вопросы детей достучаться не только до европейских парламентов, но и до Глобального юга, африканских стран. Сейчас в Африке будет большая конференция, где президент ЮАР хотел принять путина. Но это недопустимо, потому что путину выписали ордер на арест именно из-за похищения детей (разговор с Еленой Кондратюк состоялся до того, как стало известно об отказе владимира путина ехать на саммит БРИКС в ЮАР. — Ред.).

Для меня важно также искать послов этого вопроса. Роберта Метсола – президент Европарламента, Урсула фон дер Ляйен, спикеры. На сентябрь работаем над организацией саммита спикеров стран ЕС в Польше.

Таким образом, парламент вовлечен в работу координационного совета по вопросам защиты и безопасности детей. Указом президента от 5 июля меня как представительницу руководства Верховной Рады включили в его состав.

— ПА ОБСЕ наконец осудила незаконную депортацию украинских детей и требует наказать всех виновных. Как это может помочь возвращению детей? Ведь их количество в рф постоянно растет.

— Это после нашей работы на конференции в Польше Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла такую резолюцию. Количество депортированных детей растет, потому что активизируются военные действия, и детей обманом вывозят с оккупированных территорий в рф. Трудно отследить, сколько их там. Фактически юридических механизмов освобождения наших детей нет. Поэтому мы хотим апеллировать к международным организациям, которые должны этим заниматься.

— Видите ли вы, что партнеры готовы включаться не на словах?

— Международные организации ни разу не были на территории, где находятся наши пленные. У нас нет от них никакой проактивности. Здесь важно, что скажет ООН, потому что у них есть мандат по защите детей. Мы обращаемся и в "ООН женщины", и в ЮНИСЕФ. Для нас важно, чтобы эта тема звучала, на нее обращали внимание, и чтобы все понимали, за что путин должен сидеть на скамье подсудимых в Гааге.