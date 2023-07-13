Укр

Легализация медицинского каннабиса: в Раде состоялось голосование

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Вопрос легализации медицинского каннабиса имеет своих сторонников и противников Новость обновлена 13 июля 2023, 14:02
Вопрос легализации медицинского каннабиса имеет своих сторонников и противников. Фото ТСН

Впереди предстоит еще одно голосование

В четверг, 13 июля, Верховная Рада проголосовала за законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении. Свои голоса за него отдали 268 народных депутатов, большинство из которых — из "Слуги народа".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отметим, что ВР поддержала законопроект за основу в первом чтении, это означает, что после возможных доработок будет повторное голосование.

Как нардепы голосовали по фракциям:

  • "Слуга народа" — 183
  • "Европейская Солидарность" — 10
  • "Батківщина" — 1
  • "Платформа за жизнь и мир" — 16
  • "Голос" — 19
  • "Восстановление Украины" — 11
  • "За будущее" — 8
  • "Доверие" — 12
  • Внефракционные — 8

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине, отметив важность применения всех лучших мировых практик по физической и ментальной реабилитации в стране.

Ранее мы также рассказывали, что такое медицинский каннабис и как его можно использовать. В частности, препараты с содержанием конопли просто необходимы во время войны. Это важно для людей, которые переживают сильную физическую боль или психотравму.

Теги:
#Верховная Рада #Голосование #Медичний канабіс