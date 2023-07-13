Легализация медицинского каннабиса: в Раде состоялось голосование
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Впереди предстоит еще одно голосование
В четверг, 13 июля, Верховная Рада проголосовала за законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении. Свои голоса за него отдали 268 народных депутатов, большинство из которых — из "Слуги народа".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Отметим, что ВР поддержала законопроект за основу в первом чтении, это означает, что после возможных доработок будет повторное голосование.
Как нардепы голосовали по фракциям:
- "Слуга народа" — 183
- "Европейская Солидарность" — 10
- "Батківщина" — 1
- "Платформа за жизнь и мир" — 16
- "Голос" — 19
- "Восстановление Украины" — 11
- "За будущее" — 8
- "Доверие" — 12
- Внефракционные — 8
Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине, отметив важность применения всех лучших мировых практик по физической и ментальной реабилитации в стране.
Ранее мы также рассказывали, что такое медицинский каннабис и как его можно использовать. В частности, препараты с содержанием конопли просто необходимы во время войны. Это важно для людей, которые переживают сильную физическую боль или психотравму.