Легалізація медичного каннабісу: у Раді відбулося голосування, що вирішили
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На документ попереду чекає ще одне голосування
У четвер, 13 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. Свої голоси за нього віддали 268 народних депутатів, більшість з яких — зі "Слуги народу".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначимо, ВР підтримала законопроєкт за основу у першому читанні, це означає, що після можливих доопрацювань буде повторне голосування.
Як нардепи голосували за фракціями:
- "Слуга народу" — 183
- "Європейська Солідарність" — 10
- "Батьківщина" — 1
- "Платформа за життя та мир" — 16
- "Голос" — 19
- "Відновлення України" — 11
- "За майбутнє" — 8
- "Довіра" — 12
- Позафракційні — 8
Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні, наголосивши на важливості застосування всіх найкращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в країні.
Раніше ми також розповідали, що таке медичний канабіс і як його можна використовувати. Зокрема препарати з вмістом коноплі просто необхідні під час війни. Це важливо для людей, які переживають сильний фізичний біль або психотравми.