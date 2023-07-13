Легалізація медичного каннабісу: у Раді відбулося голосування, що вирішили

На документ попереду чекає ще одне голосування

У четвер, 13 липня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. Свої голоси за нього віддали 268 народних депутатів, більшість з яких — зі "Слуги народу".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначимо, ВР підтримала законопроєкт за основу у першому читанні, це означає, що після можливих доопрацювань буде повторне голосування.

Як нардепи голосували за фракціями:

"Слуга народу" — 183

"Європейська Солідарність" — 10

"Батьківщина" — 1

"Платформа за життя та мир" — 16

"Голос" — 19

"Відновлення України" — 11

"За майбутнє" — 8

"Довіра" — 12

Позафракційні — 8

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні, наголосивши на важливості застосування всіх найкращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в країні.

Раніше ми також розповідали, що таке медичний канабіс і як його можна використовувати. Зокрема препарати з вмістом коноплі просто необхідні під час війни. Це важливо для людей, які переживають сильний фізичний біль або психотравми.