Шлюб тепер не аргумент: Верховна Рада внесла зміни до закону про імміграцію

Зміни мають удосконалити цілу низку механізмів закону про імміграцію

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада України підтримала зміни до закону про імміграцію. Вони, зокрема, удосконалять механізми надання дозволу та врегулюють питання отримання виду на постійне проживання.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення віддали свої голоси 271 народний обранець.

Що зміниться?

Серед головних змін:

вдосконалюються підстави надання дозволу на імміграцію

факт перебування у шлюбі з громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію

зменшується строк розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців.

уточнюються наслідки вилучення посвідки на постійне проживання (примусове повернення чи примусове видворення особи)

врегульовується питання отримання посвідки на постійне проживання особами, які, будучи неповнолітніми дітьми, прибули до України разом із батьками та не могли отримати паспорт громадянина СРСР, але були прописані разом з ними.

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