Продовження відпусток для військових: Рада проголосувала важливий для ЗСУ законопроєкт

Нардепи збільшили кількість днів, які військові можуть провести у відпустці

Верховна Рада України сьогодні, 10 червня, підтримала законопроєкт щодо відпусток для військових. Українським захисникам збільшили період відпусток до 40 днів.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів нардеп Ярослав Железняк. Йдеться про законопроєкт №9378, який підтримали 270 народних депутатів.

Згідно з цим документом, військовослужбовці в Україні в період воєнного стану мають право на 30 днів звичайної відпустки та 10 днів відпустки за сімейними обставинами чи іншими поважними причинами.

Військові мають право взяти відпустку тричі на рік, розбивши її на частини. Одночасна відсутність військовослужбовців не має перевищувати 30% загальної чисельності захисників.

Ярослав Железняк зазначив, що це "частина законопроєкту №9342", що розглядає виплати військовим.

"Але до другого читання в основному законопроєкті №9342 була також норма про відпустку курсантів (20 днів літній +10 днів зимовий), але цих норм у ухваленому сьогодні законопроєкті №9378 немає", — написав нардеп.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто з військових може розраховувати на бойові виплати у червні. Від 20 до 100 тисяч гривень можуть одержати не всі військовослужбовці.