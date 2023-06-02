Бойові виплати у червні: хто з військових в Україні може розраховувати на гроші

З початком червня більшість військових отримують бойові, але сума виплат залежатиме від фактичного місцезнаходження військового і службового завдання

Українським військовим державою передбачено грошове забезпечення, а до нього у червні тепер ще додаються і бойові виплати, однак не всім військовим.

Як повідомляє The page, військові, які виконують завдання у складі угруповань військ чи резерву головнокомандувача ЗСУ, пунктів управління Генштабу, що здійснюють управління угрупованнями військ чи завдання з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури або завдання із забезпечення підрозділів у районах ведення бойових дій, можуть отримати бойові у розмірі 30 тисяч гривень.

У разі, якщо боєць перебуває на ротації й не в зоні бойових дій, але він виконує бойові завдання згідно з наказом, то він має право на виплату розміром на місяць за період виконання бойових завдань.

У повідомленні додається, що надбавку розміром у 30 тис. грн отримують військові, відряджені до військ адміністрацій у районах, де ведуться бойові дії.

50 тисяч гривень нараховується тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, що управляють підрозділами першого ешелону оборони або наступу на лінії зіткнення сторін. Перелік цих органів затверджує головнокомандувач або начальник Генштабу.

А от найбілішу суму бойових, а саме 100 тисяч гривень, нарахують військовим, які беруть участь у бойових діях у районах їх ведення та виконують бойові завдання:

льотчики, які здійснюють польоти в районах, де ведуться воєнні дії;

військові у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій;

військовослужбовці, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій;

моряки, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах за межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування;

медперсонал медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виплати оздоровчих для бійців ЗСУ. Ця виплата стосуватиметься двох категорій військових.