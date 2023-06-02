Боевые выплаты в июне: кто из военных в Украине может рассчитывать на деньги

С началом июня большинство военных получат боевые, но сумма выплат будет зависеть от фактического местонахождения военного и служебного задания

Украинским военным государством предусмотрено денежное обеспечение, а к нему в июне теперь еще добавляются и боевые выплаты, однако не всем военным.

Как сообщает The page, военные, выполняющие задачи в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ, пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление группировками войск или задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры или задачи по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий, могут получить боевые в размере 30 тысяч гривен.

В случае, если боец находится на ротации и не в зоне боевых действий, но выполняет боевые задания согласно приказу, то он имеет право на выплату размером в месяц за период выполнения боевых заданий.

В сообщении добавляется, что надбавку в размере 30 тыс. грн получают военные, которые отправленные в войска администраций в районах, где ведутся боевые действия.

50 тысяч гривен начисляется тем военнослужащим, которые выполняют боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения сторон. Список этих органов утверждает главнокомандующий либо начальник Генштаба.

А вот самую большую сумму боевых, а именно 100 тысяч гривен, насчитают военным, которые участвуют в боевых действиях в районах их ведения и выполняют боевые задания:

летчики, совершающие полеты в районах, где ведутся военные действия;

военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;

военнослужащие, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;

моряки, выполняющие задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;

медперсонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах оздоровительных для бойцов ВСУ. Эта выплата будет касаться двух категорий военных.