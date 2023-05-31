Деньги и льготы для добровольцев: какие выплаты принадлежат украинским военным

Военные, добровольно ушедшие защищать Украину, не могут получить деньги на лечение, если травма не связана с войной

У военных в Украине есть возможность получить денежное обеспечение и компенсацию за неполученный отпуск, а у бойцов добровольческих формирований остается только зарплата, надбавка и ограниченный список льгот.

Как сообщает сайт "Юридическая газета", заработную плату военным начисляют в зависимости от звания и должности.

Согласно постановлениям, "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" и "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", выплата денежного обеспечения военным не производится.

По нормам трудового законодательства, работодатели должны оставлять за мобилизованным работником только должность, без начисления оклада. Однако, в статье, "О гарантиях для работников на время исполнения государственных или общественных обязанностей", за бойцами добровольческих формирований сохраняется средний заработок на период исполнения служебных обязанностей.

Также добровольцы не имеют права на медицинскую помощь, если проблемы со здоровьем не связаны с войной.

При этом, выполняя задачи обороны Украины, добровольцы могут получить статус участника боевых действий (УБД). Для этого необходимо иметь подтверждающие документы.

7 видов льгот принадлежат участникам боевых действий, а именно:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) – 75% для УБД;

скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) — 75% для УБД).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о предоставлении дополнительных 6 льгот для военных.