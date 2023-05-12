Компенсация за неиспользованные дни отдыха: кто из военных имеет право на деньги и как начисляется выплата

Уволенные со службы мобилизованные военные получат дополнительные выплаты

Военные в Украине имеют право на дополнительные выплаты к денежному обеспечению за время неиспользованного отпуска в случае увольнения со службы по возрасту или состоянию здоровья.

Как сообщает издание Armyinform, выплата касается военнослужащих, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации или на особый период либо на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Отмечается, что у бойцов есть отпуск, продолжительность которого зависит от выслуги лет. А именно: до 10 лет работы – 30 календарных дней отпуска; от 10 до 15 лет – 35 календарных дней; от 15 до 20 лет — 40 календарных дней; свыше 20 календарных лет – 45 календарных дней. Другим военным предусмотрено 1/12 части дней отдыха, на которые они имеют право за каждый полный месяц службы.

Военным выплачивается дополнительная компенсация за календарные дни неиспользованного дополнительного отпуска. Она предоставляется в зависимости от полного объема работы или пропорционального времени, которое прослужил военнослужащий.

В сообщении добавляется, что размер денежной компенсации за неиспользованные дни отдыха исчисляется, обращая внимание на оклад по воинскому званию, должностной оклад и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений) с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые военнослужащий получал по последней должности, которую он занимал.

"При увольнении военнослужащего с воинской службы и наличии права на получение компенсации за неиспользованные дни отпуска текущего года, подлежит выплата и финансовая помощь для оздоровления , в случае, если в течение текущего года он ее не получал. " — говорится в Аrmyinform.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о денежном обеспечении бойцов и размер выплаты зависит от многих факторов военной службы.