Гроші та пільги для добровольців: які виплати належать українським військовим

Військові, які добровільно пішли захищати Україну, не можуть отримати гроші на лікування, якщо травма не пов'язана з війною

У військових в Україні є можливість отримати грошове забезпечення і компенсацію за неотриману відпустку, а у бійців добровольчих формувань залишається тільки зарплата, надбавка та обмежений список пільг.

Як повідомляє сайт "Юридична газета", заробітну плату військовим нараховують у залежності від звання та посади.

Згідно з постановами, "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та " Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", виплата грошового забезпечення військовим не здійснюється.

За нормами трудового законодавства, роботодавці мусять залишати за мобілізованим працівником тільки посаду, без нарахування окладу. Однак, у статті, "Про гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків", за бійцями добровольчих формувань зберігається середній заробіток на період виконання службових обов'язків.

Також добровольці не мають права на медичну допомогу, якщо проблеми зі здоров’ям не пов’язані з війною.

При цьому, виконуючи завдання з оборони України, добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД). Для цього потрібно мати підтверджувальні документи.

7 видів пільг належать учасникам бойових дій, а саме:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) — 75% для УБД;

знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) — 75% для УБД.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про надання додаткових 6 пільг для військових.