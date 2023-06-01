Оздоровительные для ВСУ: кто из бойцов может рассчитывать на выплаты и от чего будет зависеть сумма

Только двум категориям военных предусмотрены оздоровительные

В некоторых обстоятельствах украинские военные имеют право на выплату боевых в размере 30 и 100 тысяч гривен за период больничного, но теперь страной предусмотрены для бойцов еще одни выплаты — оздоровительные.

Как сообщает юрист Татьяна Козян, существует 2 обстоятельства, при которых назначается выплата.

В сообщении указывается, что выплата пособия на оздоровление будет осуществляться военнослужащим, уволенным с военной службы и имеющим право на подобную выплату, которую они не получили в течение года. Юрист отмечает, что основанием выплаты является приказ командира части, согласно которому военнослужащий исключается из списков личного состава. В этом же приказе указывается выплата.

Кроме того, такая помощь ежегодно предусмотрена военным, которые сейчас служат. Она может быть как с убытием в отпуск, так и без ухода и для его начисления нужно написать соответствующий рапорт.

Оздоровительные могут получить бойцы, которые получили право на ежегодный основной отпуск. В таком случае пособие на оздоровление равно месячному денежному обеспечению. Такая помощь обычно имеет место тогда, когда военный выбывает в основной (ежегодный) отпуск или использует его вторую часть. Она выплачивается из приказа командира, где он указывает всю сумму этой помощи.

В случае, если военный решает не уходить на отдых, когда имеет на него право, он пишет рапорт на выплату оздоровительных без убытия в отпуск.

Есть случаи, когда выплата на оздоровление не начисляется, и это касается тех военных, которые были призваны из бюджетных организаций. То есть, не получили выплату по предыдущему месту работы.

Ниже приведены факторы, влияющие на размер оздоровительных:

должностной оклад;

надбавки, связанные с выслугой лет;

оклад по званию;

ежемесячные виды дополнительного обеспечения, которые военный получает в соответствии со своей должностью.

"Рапорт на выплату оздоровительных составляется в двух экземплярах. Один подается командиру. Один из экземпляров вы оставляете себе после того, как на нем была указана дата регистрации рапорта и подпись уполномоченного лица, принявшего его." — говорится в публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о деньгах и льготах, на которые могут рассчитывать украинские бойцы добровольцы.