Продление отпусков для военных: Рада проголосовала важный для ВСУ законопроект

Нардепы увеличили количество дней, которые военные могут провести в отпуске

Верховная Рада Украины сегодня, 10 июня, поддержала законопроект касательно отпусков для военных. Украинским защитникам увеличили период отпусков до 40 дней.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал нардеп Ярослав Железняк. Речь идет о законопроекте №9378, который поддержали 270 народных депутатов.

Согласно этому документу, военнослужащие в Украине в период военного положения имеют право на 30 дней обычного отпуска и 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

Военные имеют право взять отпуск три раза в год, разбив его на части. Одновременное отсутствие военнослужащих не должно превышать 30% общей численности защитников.

Ярослав Железняк отметил, что это "часть законопроекта №9342", который рассматривает выплаты военным.

"Но до второго чтения в основном законопроекте №9342 была также норма об отпуске курсантов (20 дней летний +10 дней зимний), но этих норм в принятом сегодня законопроекте №9378 нет", — написал нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто из военных может рассчитывать на боевые выплаты в июне. От 20 до 100 тысяч гривен могут получить не все военнослужащие.