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Денежная компенсация за купленное жилье: кто из военных может получить выплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Компенсация военным за приобретение жилья
Компенсация военным за приобретение жилья. Фото Генштаб ВСУ

Некоторые граждане получат денежную компенсацию за приобретение жилья

Украинским военнослужащим начисляют компенсацию по найму жилья, однако теперь Мниветеранов усовершенствовал порядок финансовой выплаты уже для приобретения жилья ветеранам и членам их семей.

Такая компенсация будет касаться ветеранов войны с инвалидностью I-II группы, которая наступала в результате российско-украинской войны и семей погибших военных мужчин и женщин, говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.

Согласно трем постановлениям, кроме того, выплату могут получить те, которым такая компенсация была назначена в 2018-2022 гг. и до сих пор не выплачена. Также те граждане, которые после полномасштабного вторжения вынужденно переместились с территории, где ведутся боевые действия, или временно оккупированной территории страной агрессором.

В этом году Минветеранов планирует распределить субвенции из госбюджета на выплату денежной компенсации по трем бюджетным программам в объеме 5,5 млрд грн дважды — в апреле и июне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об единовременной денежной выплате военным. Дополнительные деньги будут поступать тем, кто имеет инвалидность или пострадал в результате войны.

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#Военные #Ветераны #Выплаты #Жилище