Одноразовая денежная помощь военным: кто может рассчитывать на выплаты

Финансовую помощь могут получить те бойцы, которые имеют инвалидность или пострадали в результате войны

Военные в Украине имеют право на оздоровительные, которые они получат при двух обстоятельствах. Также теперь бойцы получат единовременную денежную помощь в случае увечья.

Как сообщает юрист Михаил Лобунько, размер выплаты будет зависеть от разных факторов увечья военного.

В сообщении добавляется, что, прежде всего, на сумму ОДП влияет категория инвалидности. Также существенное значение имеет то, при каких обстоятельствах военнослужащий получил ранение, травму или контузию. К примеру, инвалидность, связанная с травмой во время выполнения боевого задания, предусматривает больший размер выплаты, чем инвалидность по причине болезни, наступившей в результате прохождения службы.

Если военный, выполняя боевое задание, получил травму, приведшую к инвалидности II группы, то он получит одноразовую выплату в размере 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен), зафиксированных на начало года.

В случае, если у бойца та же группа инвалидности, вызванная заболеванием или несчастного случая во время прохождения службы, то финансовая помощь будет равна 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен) .

На ОДП также могут рассчитывать получившие ранения, увечье, травму или контузию военнослужащие, в результате чего частично была потеряна трудоспособность. Поэтому им предусмотрена выплата в размере 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен). Сумма исчисляется на основе прожиточного минимума, установленного с начала года.

А вот когда речь идет о военнослужащих срочной службы, получивших ранения, травму, увечье или контузию при исполнении обязанностей этой службы, то для них предусмотрена единовременная выплата, размер которой равен 50 прожиточным минимумам (129 450 гривен). Это касается военнообязанных и резервистов, которых призвали на сборы или прохождение службы в резерве и с которыми случилась такая же ситуация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военные имеют на выплату боевых в размере 30 и 100 тысяч гривен за период больничного.