Грошова компенсація за куплене житло: хто з військових може отримати виплату

Деякі громадяни отримають грошову компенсацію за придбання житла

Українським військовослужбовцям нараховують компенсацію за найм житла, однак тепер Мніветеранів удосконалив порядок фінансової виплати вже для придбання житла ветеранам та членам їхніх сімей.

Така компенсація стосуватиметься ветеранів війни з інвалідністю І-ІІ групи, яка наставала внаслідок російсько-української війни та родинам загиблих військових чоловіків та жінок, мовиться на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Згідно з трьома постановами, крім того, виплату можуть отримати ті, яким така компенсація була призначена у 2018-2022 рр. і до цього часу не виплачена. Також ті громадяни, що після повномасштабного вторгнення вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупованої території країною агресором.

У повідомленні додається, що у цьому році Мінветеранів планує розподілити субвенції з держбюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,5 млрд грн двічі — в квітні та червні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одноразову грошову виплату військовим. Додаткові гроші надходитимуть тим, хто мають інвалідність або постраждали внаслідок війни.