Одноразова грошова допомога військовим: хто може розраховувати на виплати

Фінансову допомогу можуть отримати ті бійці, які мають інвалідність або постраждали внаслідок війни

Військові в Україні мають право на оздоровчі, які вони отримають за двох обставин. Також тепер бійці отримають одноразову грошову допомогу у разі каліцтва.

Як повідомляє юрист Михайло Лобунько, розмір виплати залежатиме від різних факторів каліцтва військового.

У повідомленні додається, що перш за все на суму ОГД впливає категорія інвалідності. Також суттєве значення має те, за яких обставин військовослужбовець отримав поранення, травму чи контузію. Приміром, інвалідність, пов’язана з травмою під час виконання бойового завдання, передбачає більший розмір виплати, аніж інвалідність унаслідок хвороби, що настала в результаті проходження служби.

Якщо військовий, виконуючи бойове завдання, отримав травму, яка призвела до інвалідності ІІ групи, то він отримає одноразову виплату в розмірі 300 прожиткових мінімумів (776 700 гривень), зафіксованих на початок року.

У разі, якщо у бійця та ж сама група інвалідності, яка була спричинена захворюванням чи нещасного випадку під час проходження служби, то фінансова допомога буде дорівнювати 90 прожиткових мінімумів (233 010 гривень).

На ОГД також можуть розраховувати військовослужбовці, які отримали поранення, каліцтво, травму чи контузію, унаслідок чого частково була втрачена працездатність. Тому їм передбачена виплата у розмірі 70 прожиткових мінімумів (181 230 гривень). Сума обчислюється на основі прожиткового мінімуму, встановленого від початку року.

А от коли йдеться про військовослужбовців строкової служби, які отримали поранення, травму, каліцтво чи контузію під час виконання обов’язків цієї служби, то для них передбачено одноразову виплату, розмір якої дорівнює 50 прожиткових мінімумів (129 450 гривень). Це саме стосується військовозобов’язаних та резервістів, яких призвали на збори чи проходження служби у резерві та з якими трапилася така сама ситуація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові мають на виплату бойових у розмірі 30 і 100 тисяч гривень за період лікарняного.