Грошове забезпечення звільненим військовим: як нараховують виплати бійцям

Більшість військових після виходу на довгий відпочинок отримають три види виплат: грошове забезпечення, компенсація та одноразова грошова допомога

Українським військовим після звільнення із служби передбачено грошове забезпечення, розмір якого залежатиме від останньої посади. Також вони мають право на фінансову компенсацію за дні невикористаної відпустки та на одноразову грошову допомогу у деяких випадках.

Виплата здійснюватиметься всім, окрім бійців строкової військової служби, як повідомляє видання Міноборони України Аrmyinform.

Розмір фінансового забезпечення обчислюється з дня, коли військова частина отримала наказ чи письмове повідомлення про звільнення бійця, але до дня виключення зі списків особового складу. Однак не довше часу, коли військовий здає свою справу та посаду або до останнього дня закінчення щорічної відпустки, яка надається вже після здавання справи та посади.

У повідомленні додається, у разі невикористання щорічної чи додаткової відпустки у рік, коли військовий звільняється, за його бажанням надається відпочинок із наступним виключенням зі списків особового складу військової частини. Разом з тим виплачується грошове забезпечення у розмірі відповідно до кількості днів відпочинку або нараховується фінансова компенсація за всі невикористані дні основної відпустки. До компенсації додаються ще виплати за дні додаткової відпустки, включаючи за минулі роки.

Водночас, вищезазначеним військовим передбачена одноразова грошова допомога.

Хто зі звільнених військових може отримати ОГД:

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячної зарплати ;

виплачується одноразова грошова допомога ; У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років , одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби виплачується в розмірі 50 відсотків місячної зарплати за календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше;

, одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби за календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше; Особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, іншим військовим (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу та мають вислугу десять календарних років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

(крім військовослужбовців строкової військової служби), що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу та мають вислугу десять календарних років і більше, виплачується місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби; Особам офіцерського складу, особи рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, при звільненні зі служби виплачується грошова допомога в порядку та розмірах, визначена постановою Кабміном, "Про умови виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, куди звертатись по допомогу у разі не виплат військовому. В основному, це через технічні помилки.