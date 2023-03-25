Що робити, якщо військові не одержують виплати: адвокат розповів, куди звертатися

Подібні ситуації трапляються в основному через технічні помилки.

В Україні нерідко трапляється ситуація, коли військовослужбовці не отримують обіцяних державою виплат, і в такому разі чекати поки що ситуація вирішиться сама по собі не варто.

Як розповів адвокат Дмитро Йовдій, затримки у виплатах можуть бути дуже тривалими та часто є наслідком технічних помилок, оскільки в бюджеті гроші є і вони справно перераховуються.

Він зазначив, що затримки часто виникають після того, як військовослужбовця переводять з однієї військової частини до іншої. У таких випадках збій може статися на рівні бухгалтерії.

Може також виникнути ситуація, коли одна військова частина отримує своє розпорядження грошове забезпечення інший, й у разі проблема може виникнути в групи військовослужбовців.

"Як правило, часто губляться дані та дуже багато часу йде на з’ясування обставин. У більшості таких ситуацій слід просто тримати нормальну комунікацію. Необхідно нагадувати про себе в бухгалтерію, заступнику командира з фінансової частини. Як правило, все вирішується", — каже Йовдій.

У крайніх випадках необхідно звернутися на гарячу лінію Міноборони (0 800 500 442), проте адвокат каже, що у його практиці все вирішувалося через комунікацію з бухгалтерією.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким військовослужбовцям можуть повернути доплати у розмірі 30 тисяч гривень.