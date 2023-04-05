Виплати військовим після звільнення: що і як можна отримати

Українські військові, після демобілізації, мають право на допомогу і виплати, однак не всі знають, які саме.

Українська держава надає військовим соціальний захист, фінансові виплати та компенсації, а частину з них вони отримують після звільнення з військової служби. До них відносяться компенсація за неотримане речове майно та невикористану відпустку, одноразові допомоги, "оздоровчі" та інші виплати.

Юристи з правозахисної організації "Юридична сотня" розповіли, які виплати військові можуть отримати після звільнення зі служби.

Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно

Грошова компенсація вартості за неотримане речове майно виплачується військовослужбовцям, окрім строковиків та курсантів.

Для одержання компенсації необхідно отримати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою, яка затверджена Постановою Кабміну. Довідка видається речовою службою військової частини, розраховується за вартістю майна станом на 1 січня поточного року. Далі слід написати рапорт про компенсацію за неотримане речове майно, до якого додати оригінал довідки про його вартість. Підставою для виплати є наказ командира частини, який видається за результатом розгляду рапорту і в якому зазначається розмір грошової компенсації. Наказ є підставою для виплати коштів.

Одноразова грошова допомога

Усім військовослужбовцям (крім строковиків), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячної зарплати за кожний повний календарний рік служби.

Також, виплату отримують військові за наявності вислуги 10 календарних років і більше, якщо вони звільняються:

за віком;

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

закінченням строку контракту;

у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину віком до 18 років.

Є ще дві категорії військових, які можуть отримати фінансову виплати в розмірі 25% місячної зарплати за кожний повний рік служби, за наявності стажу 10 календарних років або більше:

офіцери, які проходять кадрову військову службу й звільняються за власним бажанням;

інші військовослужбовці (крім строковиків), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин;

У разі повторного звільнення з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби.

Одноразова грошова допомога мобілізованим

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період (воєнний стан) або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (воєнний стан) та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячної зарплати.

Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення без урахування додаткових винагород. До розрахунку допомоги враховуються тільки повні місяці служби після призову під час мобілізації, на особливий період, або за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Підставою для виплати є наказ командира частини про виключення зі списків особового складу військової частини, із зазначенням вислуги років, з розрахунку якої виплачується допомога.

Грошова компенсація за невикористану відпустку

Ця компенсація виплачується за всі невикористані дні основної щорічної відпустки і додаткової відпустки, з урахуванням минулих років, незалежно від підстав звільнення.

Як розраховується компенсація за невикористану відпустку:

виходячи з посадового окладу;

виходячи з окладу за військовим званням;

враховуючи надбавку за вислугу років;

враховуючи щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посадою.

Грошова допомога для оздоровлення

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення та не отримали її протягом року, виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу з оголошенням про виплату.

Розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається, виходячи:

з посадового окладу;

з окладу за військовим званням;

з надбавки за вислугу років;

із щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, куди звертатись по допомогу у разі не виплат військовому. В основному, це через технічні помилки.