Брак теперь не аргумент: Верховная Рада внесла изменения в закон про иммиграцию
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Изменения должны усовершенствовать целый ряд механизмов закона об иммиграции
Сегодня, 29 июня, Верховная Рада Украины поддержала изменения в закон об иммиграции. Они, в частности, усовершенствуют механизмы предоставления разрешения и урегулируют вопрос получения вида на постоянное проживание.
Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.
За соответствующее решение отдали свои голоса 271 народный избранник.
Что изменится?
Среди главных изменений:
- усовершенствуются основания предоставления разрешения на иммиграцию;
- факт пребывания в браке с гражданином Украины или иммигрантом теперь не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию;
- уменьшается срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию с 1 года до 6 месяцев;
- уточняются последствия изъятия вида на постоянное проживание (принудительный возврат или принудительное выдворение лица);
- урегулируется вопрос получения вида на постоянное проживание лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли в Украину вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, но были прописаны вместе с ними.
Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины поставила точку в вопросе доплат военным.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине.