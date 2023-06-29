Брак теперь не аргумент: Верховная Рада внесла изменения в закон про иммиграцию

Изменения должны усовершенствовать целый ряд механизмов закона об иммиграции

Сегодня, 29 июня, Верховная Рада Украины поддержала изменения в закон об иммиграции. Они, в частности, усовершенствуют механизмы предоставления разрешения и урегулируют вопрос получения вида на постоянное проживание.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

За соответствующее решение отдали свои голоса 271 народный избранник.

Что изменится?

Среди главных изменений:

усовершенствуются основания предоставления разрешения на иммиграцию;

факт пребывания в браке с гражданином Украины или иммигрантом теперь не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию;

уменьшается срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию с 1 года до 6 месяцев;

уточняются последствия изъятия вида на постоянное проживание (принудительный возврат или принудительное выдворение лица);

урегулируется вопрос получения вида на постоянное проживание лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли в Украину вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, но были прописаны вместе с ними.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины поставила точку в вопросе доплат военным.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине.