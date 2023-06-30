Податків доведеться платити більше: Рада повернула старі норми

За законопроект проголосували 239 народних депутатів

Верховна Рада України на засіданні 30 червня скасувала пільговий податок у 2% та повернула оподаткування громадян на довоєнний рівень. Цей законопроект №8401 є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Єдиний податок 2% скасовується з 1 серпня 2023 року.

Народний депутат докладно розповів, що платник 2% єдиного податку має право написати заяви про відмову від застосування 2% та зазначити, на яку систему оподаткування він хоче перейти. Якщо таку заяву не надати або не вказати в ній бажану систему, то платника автоматично переведуть на систему, на якій він перебував до введення 2% ЄП.

Щодо новостворених суб'єктів господарювання, які з моменту реєстрації обрали 2% ЄП, то вони автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%. Також автоматично відновлюються права та обов'язки платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрацію платником ПДВ було припинено.

Крім того, платникам, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, надається право повторно перейти на спрощену систему оподаткування у 2023 році, подавши відповідну заяву. При цьому, як зазначив Ярослав Железняк, якщо подати заяву до 1 вересня поточного року, то платник вважатиметься платником ЄП з 01.08.2023 р.

З 1 серпня частково скасовується мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. А з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

"Але звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій)", — повідомив нардеп.

Крім вищесказаного законопроектом також передбачено:

"технічний борг" (що виник з 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати при визначенні можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати ЄП та ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);

надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ зазначати у розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що разом із довоєнними податками планують повернути звичайний порядок перевірок бізнесу. Це стосуватиметься не всієї України, а лише низки регіонів.