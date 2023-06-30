Налогов придется платить больше: Рада вернула старые нормы

За законопроект проголосовали 239 народных депутатов

Верховная Рада Украины на заседании 30 июня отменила льготный налог в 2% и вернула налогообложение граждан на довоенный уровень. Этот законопроект №8401 является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Единый налог 2% отменяется с 1 августа 2023 года

Народный депутат подробно рассказал, что плательщик 2% единого налога имеет право написать заявления об отказе от применения 2% и указать, на какую систему налогообложения он хочет перейти. Если такое заявление не предоставить или же не указать в нем желаемую систему, то плательщика автоматически переведут на систему, на которой он находился до введени 2% ЕН.

Что касается новообразованных субъектов хозяйствования, которые с момента регистрации избрали 2% ЕН, то они автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%. Также автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена.

Кроме того, плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕН на общую систему, предоставляется право повторно перейти на упрощенную систему налогообложения в 2023 году, подав соответствующее заявление. При этом, как отметил Ярослав Железняк, если подать заявление до 1 сентября текущего года, то плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 01.08.2023 г.

С 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. А с 1 октября возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО.

"Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение с РРО (кроме как во время торговли подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий)", — сообщил нардеп.

Помимо вышесказанного законопроектом также предусмотрено:

"технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий);

предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.

Ранее Телеграф рассказывал, что вместе с довоенными налогами планируют вернуть обычный порядок проверок бизнеса. Это будет касаться не всей Украины, а ряда регионов.