И на это идут налоги украинцев? Официальное издание Рады оконфузилось с цитированием пропагандистской "Russia Today"

Издание финансируется из денег налогоплательщиков

В официальном издании украинского парламента "Голос Украины" нашли цитату российского пропагандистского издания "Russia Today".

Внимание на это обратил главный редактор LB.ua Олег Базар, который обнародовал соответствующий снимок в своем Facebook.

"Шел десятый год войны и второй год полномасштабного вторжения. А официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" продолжало цитировать Russia Today", — написал он

Журналист напомнил, что издание финансируется из государственного бюджета, то есть из денег налогоплательщиков, и задал вопрос руководству парламента о том, действительно ли на это стоит выделять средства.

По его словам, текст был обнародован еще 2 июня, однако даже в онлайн-версии издания это так и не исправили.

Примечательно, что в постановлении Верховной Рады о финансировании деятельности парламента на 2023 год на нужды издания "Голос Украины" выделено почти 23,8 миллиона гривен.

Стоит отметить, что вещание канала RT было запрещено в Украине с 2014 года. После начала российского вторжения канал также был запрещен во многих странах Запада, а его немецкая "дочка" RT DE, вместе с другими подразделениями, остановила вещание в ЕС с марта 2022 года.