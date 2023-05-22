У российского топ-пропагандиста соловьева нашли любовницу-американку и детей в США (фото)

В окружении женатого пропагандиста все знают о его тайной семье

У российского топ-пропагандиста владимира соловьева нашли тайную семью. Женщина родила детей в США, а проживают они в шикарном особняке в Сочи.

Об э том стало известно в ходе расследования команды оппозиционера Алексея Навального. Предположительно, любовницей пропагандиста являтется баскетболистка Светлана Абросимова.

В 2017 году Абросимова родила двух дочерей в США — Маргариту и Марию, и девочки, отчество которых Владимировны, получили автоматически американское гражданство. К тому же, российская баскетболистка также является обладательницей америкаснкого паспорта. В ее собственности имеется шикарная 650-метровая вилла в Сочи за полмиллиарда рублей (230 млн гривен), а по-соседству с любовницей соловьева живут жена генерала сергея суровикина и сын секретаря Совбеза рф.

Элитная вилла Абросимовой

Люди, которые давно близко знают соловьева подтвердили, что у него давно есть секретная семья. При этом топ-пропагандист с 2001 года живет в третьем браке с дочкой известного российского сатирика Виктора Коклюшкина Эльгой Сэпп, с которой у него пятеро детей. Всего пропагандист официально восемь раз был отцом.

"Мы поговорили с несколькими людьми из окружения соловьева, и нам все подтвердили — у него действительно давно есть секретная семья, двое детей и он часто появляется в том самом суперэлитном доме в Сочи. Фотографий соловьева с Абросимовой на публике немного, но по сей день он комментирует ее игры в баскетбол, зовет на эфиры и репостит посты в соцсетях", — отмечают авторы расследования.

Официальные дети владимира соловьева

Дети Абросимовой от соловьева

Маргарита и Мария - дочери соловьева от баскетболистки

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что один из сыновей соловьева работает моделью в Британии. Фото Даниила с длинными ногтями и в шубе вызвали неоднозначную реакцию сети. Примечательно, что Лондон, в котором живет сын пропагандиста, соловьев не однократно призывал бомбить.