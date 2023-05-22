У російського топ-пропагандиста соловйова знайшли коханку-американку та дітей у США (фото)

В оточенні одруженого пропагандиста всі знають про його таємну родину

У російського топ-пропагандиста володимира соловйова знайшли таємну родину. Жінка народила дітей у США, а проживають вони у шикарному особняку в Сочі.

Про це стало відомо під час розслідування команди опозиціонера Олексія Навального. Імовірно, коханкою пропагандиста є баскетболістка Світлана Абросімова.

В 2017 році Абросімова народила двох доньок у США — Маргариту та Марію, і дівчатка, по-батькові яких Володимирівни, отримали автоматично американське громадянство. До того ж російська баскетболістка також є володаркою американського паспорта. У її власності є шикарна 650-метрова вілла в Сочі за півмільярда рублів (230 млн гривень), а по-сусідству з коханкою соловйова живуть дружина генерала сергія суровікіна і син секретаря Ради безпеки росії.

Елітна вілла Абросімової

Люди, які давно близько знають соловйова, підтвердили, що він давно має секретну сім’ю. При цьому топ-пропагандист з 2001 року живе у третьому шлюбі з донькою відомого російського сатирика Віктора Коклюшкіна Ельгою Сепп, з якою має п’ятьох дітей. Загалом пропагандист офіційно вісім разів був батьком.

"Ми поговорили з кількома людьми з оточення соловйова, і нам усе підтвердили — у нього справді давно є секретна сім’я, двоє дітей і він часто з’являється в тому самому суперелітному будинку в Сочі. Фотографій соловйова з Абросімовою на публіці небагато, але досі він коментує її ігри до баскетболу, кличе на ефіри та репостить пости у соцмережах", — зазначають автори розслідування.

Офіційні діти володимира соловйова

Діти Абросимової від соловйова

Маргарита та Марія – дочки солов’єва від баскетболістки

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що один із синів соловйова працює моделлю у Британії. Фото Данила з довгими нігтями та у шубі викликали неоднозначну реакцію мережі. Примітно, що Лондон, у якому живе син пропагандиста, соловйов неодноразово закликав бомбардувати.