І на це йдуть податки українців? Офіційне видання Ради оконфузилось з цитуванням пропагандистської "Russia Today"

Видання фінансується з грошей платників податків

У офіційному виданні українського парламенту "Голос України" знайшли цитату російського пропагандистського видання "Russia Today".

Увагу на це звернув головний редактор LB.ua Олег Базар, який оприлюднив відповідний знімок у Facebook.

"Йшов десятий рік війни та другий рік повномасштабного вторгнення. А офіційне видання Верховної Ради "Голос України" продовжувало цитувати Russia Today", — написав він.

Журналіст нагадав, що видання фінансується з державного бюджету, тобто з грошей платників податків, і поставив питання керівництву парламенту про те, чи справді на це варто виділяти кошти.

За його словами, текст було оприлюднено ще 2 червня, проте навіть в онлайн-версії видання цього так і не виправили.

Примітно, що в постанові Верховної Ради про фінансування діяльності парламенту на 2023 рік на потреби видання "Голос України" виділено майже 23,8 мільйона гривень.

Варто зазначити, що трансляцію каналу RT було заборонено в Україні з 2014 року. Після початку російського вторгнення канал також був заборонений у багатьох країнах Заходу, а його німецька "дочка" RT DE разом з іншими підрозділами зупинила мовлення в ЄС з березня 2022 року.