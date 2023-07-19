Испугался Гааги и пошел на уступки ЮАР. Как путина уговаривали не ехать на саммит BRICS

За драмой вокруг вероятного ареста путина в ЮАР следил весь мир

Президент россии владимир путин разочаровал МКС и украинцев своим отказом ехать лично на саммит стран BRICS в Южную Африку в августе, положив конец месяцам попыток угадать, арестуют ли его там по ордеру МКС в Гааге, выданному из-за похищения украинских детей с оккупированных территорий. Вместо него в Йоханнесбурге 22-24 августа будет отдуваться глава МИД россии сергей лавров.

"Телеграф" рассказывает подробнее, что стояло за его отказом:

Объяснение сторон

В заявлении, опубликованном президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в среду, говорится, что "по взаимному согласию" путин не будет присутствовать на саммите, но российскую федерацию будет представлять министр иностранных дел сергей лавров.

Во вторник Сирил Рамафоса попросил разрешения в МКС не арестовывать путина, поскольку, согласно представлению местного суда, это означало бы объявление войны. Впоследствии россия заявила, что не сообщала Южной Африке, что арест путина по ордеру МКС будет означать "войну".

Также российские "РИА-Новости" и "Интерфакс" сообщают, что путин все-таки примет участие в саммите, но в режиме видеоконференции. "Интерфакс" цитирует спикера кремля дмитрия пескова, который подчеркнул, что это будет "полноценное участие".

Как ЮАР уговаривала путина не ехать

Южная Африка должна принять на следующий месяц саммит стран BRICS – Бразилии, россии, Индии, Китая и Южной Африки, где будут присутствовать все президенты этих стран. ЮАР направила приглашение и путину, это было еще 18 марта, но в апреле Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на его арест. ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге и была бы обязана арестовать российского диктатора.

С этого времени начались невероятные попытки предотвратить приезд путина в ЮАР. Власти ЮАР попросили россию о том, чтобы ее делегацию на саммите в августе возглавил не владимир путин, а глава МИД сергей лавров, однако россия отклонила эту просьбу и настаивала на том, что путин будет присутствовать лично.

Также рассматривались варианты участия путина по видеосвязи или переноса всей встречи в онлайн, пишет The Times.

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле признался, что его страна предложила перенести саммит BRICS в Китай, но эту идею не поддержали Индия и Бразилия. Машатиле рассказал, что в ЮАР "будут рады, если путин не приедет".

В конце прошлой недели президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что на саммит BRICS все же приедут главы всех стран, включая россию. Поэтому шла интрига, арестуют ли его там. Прокурор МКС Карим Хан призвал ЮАР принять правильное решение, напомнив, как работает законодательство.

Но, как видим, ЮАР добилась своего.

Разочарование и насмешки. Как мир реагирует на этот отказ

Сторонники россии раскритиковали это решение, заявив, что Южная Африка должна была настаивать и использовать суверенитет, чтобы защитить своего друга.

Между тем, в Украине это решение подняли на насмешки. Посол Александр Щерба сыронизировал, что за ним никто не будет скучать:

"путин пропустит саммит BRICS в ЮАР. Но, я уверен, по нему не будут скучать. Он является обузой даже для своих друзей", — написал Щерба.

Щерба назвал путина обузой для друзей

Смеются над диктатором даже дома. Военкоры уже начали намекать на то, что путин слабый и бояится Гааги:

С путина насмехаются даже дома

Ранее "Телеграф" рассказывал, что МВД россии объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана в ответ на выдачу ордера на арест владимира путина из-за похищения украинских детей.