Невыездной диктатор: почему путин не поедет на саммит БРИКС

После выдачи ордера, путин, выехав за пределы россии, рискует оказаться за решеткой

Российский диктатор владимир путин все же испугался ехать лично на саммит БРИКС в ЮАР, поскольку его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года в крупнейшем городе Южно-Африканской Республики Йоханнесбург. В нем будут принимать участие главы пяти стран – России, ЮАР, Индии, Китая и Бразилии. Однако вместо путина на встречу поедет глава МИД рф сергей лавров.

Власти ЮАР изначально были против, чтобы делегацию от российской стороны на саммите возглавлял именно путин и предлагали ему участие в онлайн-формате или же замену его на лаврова.

Почему путин не может поехать в ЮАР лично

Российский диктатор получил приглашение на саммит еще до того, как Международный криминальный суд выдал ордер на его арест. Однако после этой новости власти ЮАР стали заявляться, что были бы рады, если бы российский президент не приехал.

После выдачи ордера, путин, выехав за пределы россии, рискует оказаться за решеткой, поскольку все страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда, должны выполнять это решение и в случае приезда путина, арестовать его.

ЮАР входит в число 118 стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда.

Отметим, что ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" марии львовой-беловой был выдан МУС 18 марта 2023 года. Их подозревают в принудительной депортации украинских детей на территорию рф.

Стоит добавить, что ранее для похищения украинских детей в россии было переписано законодательство, упростив процесс выдачи им паспортов. Помимо этого на территории страны-агрессора были созданы так называемые лагеря с "патриотическим воспитанием".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент ЮАР Сирил Рамафоса четко дал понять, что власти страны не намерены арестовывать российского лидера владимира путина, если тот приедет на саммит, поскольку это будет считаться как объявление войны.