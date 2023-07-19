Невиїзний диктатор: чому путін не поїде на саміт БРІКС

Після видачі ордера, путін, виїхавши за межі росії, ризикує опинитися за ґратами

Російський диктатор володимир путін все ж таки злякався їхати особисто на саміт БРІКС у ПАР, оскільки його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Саміт БРІКС пройде з 22 по 24 серпня 2023 року у найбільшому місті Південно-Африканської Республіки Йоганнесбург. У ньому братимуть участь глави п’яти країн – росії, ПАР, Індії, Китаю та Бразилії. Однак замість путіна на зустріч поїде глава МЗС рф сергій лавров.

Влада ПАР спочатку була проти того, щоб делегацію від російської сторони на саміті очолював саме путін і пропонували йому участь в онлайн-форматі або заміну його на лаврова.

Чому путін не може поїхати до ПАР особисто

Російський диктатор отримав запрошення на саміт ще до того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Однак після цієї новини влада ПАР стала заявлятися, що була б рада, якби російський президент не приїхав.

Після видачі ордера путін, виїхавши за межі росії, ризикує опинитися за ґратами, оскільки всі країни, які визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, повинні виконувати це рішення й у разі приїзду путіна заарештувати його.

ПАР входить до 118 країн, що ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Зазначимо, що ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" марії львової-білової був виданий МКС 18 березня 2023 року. Їх підозрюють у примусовій депортації українських дітей на територію росії.

Варто додати, що раніше для викрадення українських дітей у росії було переписано законодавство, спростивши процес видачі їм паспортів. Крім цього, на території країни-агресора були створені так звані табори з "патріотичним вихованням".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент ПАР Сиріл Рамафоса чітко дав зрозуміти, що влада країни не має наміру заарештовувати російського лідера володимира путіна, якщо той приїде на саміт, оскільки це буде вважатися оголошенням війни.