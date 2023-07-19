Злякався Гааги та пішов на поступки ПАР. Як путіна вмовляли не їхати на саміт BRICS

За драмою навколо вірогідного арешту путіна у ПАР слідкував весь світ

Президент росії володимир путін розчарував МКС та українців своєю відмовою їхати особисто на саміт країн BRICS у Південну Африку у серпні, поклавши край місяцям спроб вгадати, чи арештують його там за ордером МКС у Гаазі, виданим через викрадення українських дітей з окупованих територій. Замість нього у Йоганнесбурзі 22-24 серпня віддуватиметься голова МЗС рф сергій лавров.

"Телеграф" розповідає детальніше, що стояло за його відмовою:

Пояснення сторін

У заяві, опублікованій президентом ПАР Сирілом Рамафосою у середу, йдеться, що "за взаємною згодою" путін не буде присутній на саміті, але російську федерацію представлятиме міністр закордонних справ сергій лавров.

У вівторок Сиріл Рамафоса попросив дозволу в МКС не арештовувати путіна, оскільки, згідно з поданням місцевого суду, це означало б оголошення війни. Згодом росія заявила, що не повідомляла Південній Африці, що арешт путіна за ордером МКС означатиме "війну".

Також російські "РИА-Новости" та "Интерфакс" повідомляють, що путін все ж візьме участь у саміті, але в режимі відеоконференції. "Интерфакс" цитує речника кремля дмитра пескова, який підкреслив, що це буде "повноцінна участь".

Як ПАР вмовляла путіна не їхати

Південна Африка має прийняти наступного місяця саміт країн БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, де будуть присутні усі президенти цих країн. ПАР надіслала запрошення і путіну, це було ще 18 березня, але у квітні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт. ПАР визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду у Гаазі і була би зобов'язана арештувати російського диктатора.

З цього часу почалися неймовірні спроби відвернути приїзд путіна у ПАР. Влада ПАР попросила росію про те, щоб її делегацію на саміті у серпні очолив не володимир путін, а глава МЗС сергій лавров, однак росія відхилила це прохання та наполягала на тому, що путін буде присутнім особисто.

Також розглядалися варіанти участі путіна по відеозв'язку чи перенесення всієї зустрічі в онлайн, пише The Times.

Віцепрезидент ПАР Пол Машатіле зізнався, що його країна запропонувала перенести саміт BRICS до Китаю, але цю ідею не підтримали Індія та Бразилія. Машатіле розповів, що в ПАР "будуть раді, якщо путін не приїде".

Наприкінці минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса казав, що на саміт BRICS все ж приїдуть глави всіх країн, включаючи росію. Тому точилася інтрига, чи арештують його там. Прокурор МКС Карім Хан закликав ПАР ухвалити правильне рішення, нагадавши як працює законодавство.

Але, як бачимо, ПАР домоглася свого.

Розчарування та кпини. Як світ реагує на цю відмову

Прихильники росії розкритикували це рішення, заявивши, що Південна Африка мала наполягати та використовувати свій суверенітет, щоб захистити свого друга.

Тимчасом в Україні це рішення підняли на кпини. Посол Олександр Щерба зіронізував, що за ним ніхто не сумуватиме:

"Путін пропустить саміт БРІКС у ПАР. Але, я впевнений, за ним не сумуватимуть. Він є тягарем навіть для своїх друзів", — написав Щерба.

Щерба назвав путіна тягарем для друзів

Глузують з диктатора навіть удома. Військкори вже почали натякати на те, що путін слабкий та боїться Гааги:

З путіна глузують навіть удома

Раніше "Телеграф" розповідав, що МВС росії оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмада Хана у відповідь на видачу ордера на арешт володимира путіна через викрадення українських дітей.