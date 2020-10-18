Захват Херсонской области и массовая депортация: на что способна Россия для решения водной проблемы Крыма

В водохранилищах оккупированного Крыма остался критический запас воды. Может ли это подтолкнуть РФ к скорейшему решению вопроса подачи воды со стороны Украины – дипломатическим или военным путем? Способна ли сама Россия, якобы направляющая огромные средства на решение проблемы водоснабжения украинского полуострова, справиться с этой задачей? Разбирался “Телеграф”.

Глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский уверен, что решение водной проблемы Крыма только одно – днепровская вода.

«Других решений нет, – подчеркивает эксперт. – Все попытки, которые пытаются реализовать в Крыму оккупанты (искусственный вызов дождя, бурение дополнительных скважин), будут только усугублять ситуацию, негативно влиять в целом на климат и водный баланс. Так что решение лишь одно – Крым может спасти только днепровская вода».

Но, по мнению Юрия Смелянского, Россия не готова говорить об этом с Украиной.

«Со стоны руководства РФ неоднократно звучали заявления о том, что вопрос Крыма с точки зрения Кремля закрыт. И что Россия никаких переговоров по Крыму вести не будет. А начало переговорного процесса по воде - это начало переговорного процесса по Крыму, – поясняет эксперт. – И РФ буде максимально оттягивать этот момент».

Но у оккупантов, по словам Юрия Смелянского, есть еще один инструмент для минимизации проблем с водой. А именно – отселение населения Крыма.

«Прежде всего - населения нелояльного, с точки зрения оккупантов, – отмечает специалист. – При ухудшении ситуации не исключаю, что будет использован самый негативный инструмент - насильственная депортация. Под любым предлогом. Та же программа «Дальневосточный гектар» продолжает работать. Та самая, под которую попали многие жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей, пытавшиеся перебраться в Крым».

Профессор, доктор юридических наук, бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин напоминает, что отечественные, американские, европейские эксперты и чиновники на протяжении лета 2020 года многократно предупреждали: к осени, используя дефицит воды в Крыму как повод, Россия может пойти на захват Херсонской области или ее части.

«Для этого РФ существенно усилила военную логистику в Крыму и могла прикрыться учениями «Кавказ-2020» для переброски и наращивания своих сил, – говорит Борис Бабин. – Но ко времени прогнозируемого обострения произошел ряд факторов, политически и в военном измерении осложнивших реализацию планов России. Это и противостояние в Беларуси, вынуждающее РФ отвлекать свои военные силы на данное направление. И обострение конфликта в Нагорном Карабахе, очевидно вынудившее РФ оставить на Кавказе подразделения, предназначавшиеся для Крыма. Не стоит забывать и о ряде других моментов, которые крайне неудачно складываются для Кремля: «Северный поток-2», отравление Навального, президентские выборы в США и прочее».

Также можно предположить, что и самой Украиной был неотложно предпринят ряд системных мер противодиверсионного и оборонного характера на южном направлении. Все это, по мнению эксперта, снижает угрозу, но не устраняет ее.

Борис Бабин поясняет: «Пока РФ сконцентрировалась на попытках расширения своей «пятой колонны» на местах в рамках местных выборов 25 октября. А что касается водопользования в Крыму, то у Москвы есть достаточно механизмов для улучшения ситуации».

Среди таких, по словам эксперта:

перестройка экономики полуострова на формат, соответствующий его водным ресурсам;

прекращение милитаризации Крыма и соответствующих инфраструктурных проектов;

прекращение массового переселения в Крым сотен тысяч россиян и массовой жилой застройки уникальных экосистем полуострова;

восстановление практически уничтоженных за шесть лет систем канализации и водораспределения.

«Желание давить на Украину касательно воды у россиян есть – и дипломатически, и не только, – уверен замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев. – Не исключаю, что они мечтают сделать блиц-криг до того места, где канал отходит от Днепра. Но на практике это невозможно. Это будет уже начало полномасштабной войны. Впрочем, ожидать можно всего. Уверен, что наши ВСУ готовы - и стоят именно там, где нужно».

По мнению Айдера Муждабаева, водную проблемы для Крыма создали сами оккупанты, навезя на полуостров сотни тысяч людей за короткий период времени.

«Все предыдущие годы, даже вскоре после оккупации, воды для мирных жителей хватало, – подчеркивает замгендиректора ATR. – Но она ведь нужна еще и для военных баз, и для предприятий, и для всего остального. Они строят огромное количество новых микрорайонов, завозя людей из РФ. Это одна из причин нехватки воды».

Впрочем, Муждабаев считает, что «вой» по поводу воды будет продолжаться. Но гуманитарной катастрофы именно в этом ракурсе в Крыму, по его мнению, нет.

«Главная гуманитарная катастрофа в том, что там оккупация. Что страдает коренной народ - украинцы, крымские татары в первую очередь. А то, что российским танкам не хватает воды в радиаторы – не проблема, – подчеркивает журналист. – Уверен, что российские наемники будут пробовать протолкнуть вопрос поставки воды в Крым без деоккупации. Но ничего у них не выйдет».

Российский ученый Юрий Медовар в интервью "Телеграфу" четко объяснил, почему решить водные проблемы Крыма без днепровской воды невозможно.

Автор: Андрей Питонов