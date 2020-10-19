Отправит ли Путин войска за днепровской водой для Крыма? Прогноз генерала

С каждым годом оккупированный полуостров становится на шаг ближе к экологической катастрофе

В Крыму продолжают высыхать речки и водохранилища, а бурение новых скважин только усугубляет ситуацию. Несмотря на выделение Россией огромных денег на решение проблемы, решить ее без доставки воды из Днепра через Северокрымский канал не получится, заверял "Телеграф" российский ученый Юрий Медовар.

Пойдет ли в таком случае Кремль на захват Херсонской области или ее части? С таким вопросом издание обратилось к генерал-лейтенанту в отставке, бывшему заместителю начальника Генштаба ВСУ Игорю Романенко.

"Такая вероятность есть. Но на текущий момент для Путина это не целесообразно, – отмечает Игорь Романенко. – Понятно ведь, что вода сразу в Крыму не появится. За несколько лет многое вышло из строя, надо восстанавливать".

К тому же, подчеркивает генерал-лейтенант, если подходить с военной точки зрения, Путин понимает, что просто так сухопутный коридор в Крым россиянам не прорубить.

"Захват соответствующих сооружений, обеспечивающих поступление воды на оккупированный полуостров – это, скорее всего, полномасштабная война. На которую Путин пока идти не хочет, хоть и готовится повсеместно. Вплоть до применения тактического ядреного оружия, о чем он говорил еще в 2014 году. Все юридически для этого в РФ уже сделано – в военной доктрине, в указах, в других документах", – объясняет Игорь Романенко.

По его мнению, сейчас в Кремле не видят необходимости в широкомасштабной войне.

"Он бы хотел сделать с Херсонской областью (и не только) вариант а-ля аннексия Крыма. Но понимает, что так уже не получится. А полномасштабная война ему не нужна – с точки зрения экономики, финансов, других последствий", – резюмирует эксперт.

По мнению Игоря Романенко, на текущей момент руководство Кремля предпочло сделать ставку на использование внутренней ситуации в Украине – с заведением на руководящие должности представителей «пятой колонны».

Ранее «Телеграф» проанализировал сценарии, на которые готов пойти Кремль для решения водной проблемы Крыма.

Автор: Андрей Питонов