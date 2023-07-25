"Механізмів немає": що робить Україна, щоб повернути з росії викрадених дітей

Віце-спікерка ВР Олена Кондратюк розповіла про роботу з міжнародними організаціями

Парламентська асамблея ОБСЄ нещодавно засудила незаконну депортацію українських дітей та вимагає покарати всіх винних. Проте це не означає, що скоро їх повернуть до України, оскільки для цього немає юридичних механізмів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Кількість депортованих дітей зростає, бо активізовуються воєнні дії, і дітей обманом вивозять з окупованих територій у рф. Важко відстежити, скільки їх там. Фактично, юридичних механізмів визволення наших дітей немає. Тому ми хочемо апелювати до міжнародних організацій, які безпосередньо повинні цим займатись", — повідомила Олена Кондратюк.

Тим часом втручання ООН може змінити ситуацію, а звернення України до міжнародних інстанцій позитивно вплине на можливість покарати російського диктатора володимира путіна.

"Міжнародні організації жодного разу не були на території, де перебувають наші полонені. Ми не маємо від них жодної проактивності. Тут важливо, що скаже ООН, тому що в них є мандат по захисту дітей. Ми звертаємось і до "ООН жінки", і до ЮНІСЕФ. Для нас важливо, щоб ця тема звучала, на неї звертали увагу, і щоб всі розуміли, за що путін має сидіти на лаві підсудних в Гаазі", — вважає віце-спікерка.

Більше про те, коли і за яких умов Україна стане повноправним членом Євросоюзу, що "не так" із законом про медичний канабіс і чи покарають путіна за викрадення українських дітей, читайте в інтерв’ю на сайті "Телеграф": "Повноправними членами ЄС ми станемо мінімум через 5 років, — віцеспікерка Олена Кондратюк (друга частина великого інтерв’ю)".

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про те, скільки дітей окупанти вивезли до Росії.