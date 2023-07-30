Россияне могут применить в Польше тактику Донбасса 2014 года: журналист рассказал, о чем говорят маневры "вагнеровцев" в Беларуси

Если НАТО не даст отпор наемникам, то рейды будут повторяться в будущем

Если наемники ЧВК "Вагнера" совершат рейд в Польшу, то Варшава не станет вступать в войну отдельно от НАТО. А в Альянсе могут и не расценить это как нападение.

Как рассказал "Телеграфу" украинский публицист и журналист Виталий Портников, даже если Польша предъявит претензии к россии и Беларуси, то их диктаторы могут заявить, что они не имеют никакого отношения к этим наемникам.

"Они также скажут "когда эти люди шли на москву, вы почему-то радовались, хотя мы вас предупредили, что речь идет об опасных преступниках". Об этом официально говорили и путин, и медведев. Однако в цивилизованном мире на это никто не обращал внимания", — отметил он.

При этом Портников напомнил, что на Западе даже звучали заявления о том, что главарь наемников евгений пригожин даже может составлять угрозу для российского диктатора владимира путина. Журналист подчеркнул, что это миф, но тем не менее он может отвести подозрения от кремля в случае, если "вагнеровцы" совершат рейд на Польшу.

Портников также подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" являются частью российской военной машины и связаны с ГРУ генштаба россии, а потому лишь формально не связаны с минобороны, однако в случае подобной провокации и россия и Беларусь будут делать все, чтобы показать, что они там ни при чем.

"Это все представление, чтобы создать условия для нападения на Польшу. И эта практика с 2014 г. на территории Донбасса может быть перенесена на территорию Польши", — говорит он.

Также он отметил, что в этом случае важным будет вопрос, воспримет ли НАТО это как нападение со стороны россии. А если не станет, то подобные рейды будут продолжаться пока "вагнеровцы" не дойдут до Варшавы.

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Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экс-командиром батальона ВСУ "Айдар" Евгением Диким, который рассказал, зачем Беларуси устраивать непонятные маневры с ЧВК "Вагнера" на своей территории.