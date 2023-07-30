путин уже придумал, как напасть на Польшу — прогноз Виталия Портникова

Политолог объяснил могут ли манипуляции диктаторов превратиться в серьезные намерения

Уже не первый раз россия использует свою характерную имперскую риторику, чтобы выражать угрозы и обвинения в адрес других стран. Среди активного геноцида против Украины, путин не перестает запугивать соседнюю Польшу. Одна из его "классических" речей – Польша стремится оккупировать территории Украины и беларуси.

Его сторонник лукашенко тоже распространяет подобные нарративы и заявляет, что Евросоюз и Соединенные Штаты "ускоренными темпами вооружают Польшу", создавая "еще один источник напряжения, еще один оплот для агрессии самой агрессивной страны мира и, к сожалению, самой мощной – США". Со всей серьезностью он говорит, что Польшу "делают следующим прокси-полигоном после Украины в противостоянии с Беларусью и Россией".

По данным СМИ, на последнюю встречу с путиным лукашенко привез "карту опрокидывания польских войск в границы Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно". Что главное — самопровозглашенный президент Беларуси заявляет, что находящиеся на белорусской территории бойцы "ПВК Вагнер" его "напрягают". Они вроде бы хотят атаковать Польшу.

Телеграф решил разобраться, в том стоят ли за этими заявлениями реальные амбиции и намерения или это лишь попытки политической манипуляции? Для этого мы побеседовали с украинским публицистом и журналистом Виталием Портниковым.

Первоочередная цель россии – проверить реакцию НАТО

Очевидно, что российские заявления относительно намерений россии оккупировать европейские территории носят манипулятивный характер. Вероятно, это делается для того, чтобы держать в напряжении государства НАТО и в целом "разведать почву". Однако, по мнению политического эксперта Виталия Портникова, дальнейший сценарий не сложно представить.

— Я хочу начать от общей риторики путина и лукашенко по отношению к Польше. В частности, СМИ сейчас упоминают о том, что бойцы ПИК Вагнера желают напасть на Польшу. Это просто политические манипуляции или мы можем говорить о потенциальной военной агрессии?

— Мы можем говорить о потенциальной военной провокации. Я не считаю, что их заявления носят лишь риторический характер. Но следует четко понимать, что эта провокация будет осуществляться исключительно частной военной компанией Вагнера, а не регулярной российской или белорусской армией. В этом и состоит вся идея сделки, которая проводилась в последние месяцы.

Эта операция имела несколько этапов. Первый — это требование Министерства обороны россии, чтобы все бойцы подписали контракт с Минобороны. Второй — это то, что это требование подписал лично президент россии владимир путин. Третий — бойцы ПВК Вагнера отказались подписывать эти контракты. Четвертый — вагнеровцы требуют предоставить им военную автономию, поэтому идут в так называемый "марш справедливости". Пятый — самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко решает помочь путигу в восстановлении стабильности россии и договаривается с вагнеровцами о переходе их частей на территорию Беларуси. Но так, чтобы они не подписывали никаких контрактов с российским или белорусским министерством обороны!

Шестой – путин сам встретился с ними и предложил подписать такие контракты, но они так и не соглашаются. Как следствие путин не имеет никакой ответственности за их дальнейшие действия. Кроме того, и сам лукашенко говорит, что он не может влиять на вагнеровцев и не может "сдерживать их желания".

И последний пункт – пути подчеркивает, что если кто-то совершит агрессию на территорию республики Беларусь, то это будет расцениваться как агрессия против российской федерации.

Теперь мы можем представить себе дальнейшую ситуацию. Группа Вагнеровцев переходят на территорию Польши или Литвы и совершают там провокацию. Например, уничтожают какие-то объекты, давят на военнослужащих или мирных жителей. Как тогда должна реагировать Польша и как должна реагировать НАТО?

— Членство Польши в НАТО является важным аспектом. И все же, насколько реально предположить, что Польша становится полным участником конфликта, в частности от Альянса в нынешнем геополитическом ландшафте?

— Польша сепаратно от НАТО не будет воевать, но тут другой вопрос. Вылазка группы Вагнер все же покоряется россии и беларуси. И условия им ставят руководители этих стран.

Вот Польша предъявляет претензии белорусам и россиянам, на что лукашенко и путин отвечают, что "мы не имеем никакого отношения к этим зэкам и уголовникам". Они также скажут "когда эти люди шли на москву, вы почему-то радовались, хотя мы вас предупредили, что речь идет об опасных преступниках".

Об этом официально говорили и путин, и медведев (ред. – заместитель секретаря Совета Безопасности рф). Однако в цивилизованном мире на это никто не обращал внимания. Все говорили, что мы даже радуемся за пригожин. Есть и те, кто говорит, что вагнеровцы теперь представляют угрозу для путина. Конечно, это миф. Почему тогда военные провокации ПВК Вагнера на Польшу должны вызвать подозрения на путина?

— А кому тогда предъявлять претензии, если путин и лукашенко будут кричать, что они не виноваты?

– И это уже вопрос. Опять же, здесь логика в том, что россияне сделали все так, будто они не имеют никакого отношения к вагнеровцам. Хотя, по сути, они (ПВК Вагнер — Ред.) являются частью российской военной машины. Более того, они являются частью главного разведывательного правления генштаба российской федерации и только формально не связаны с российским государством.

Это все представление, чтобы создать условия для нападения на Польшу. И эта практика с 2014 г. на территории Донбасса может быть перенесена на территорию Польши. Тогда это выбор НАТО – считать это атакой со стороны россии или нет. Представим, если они не воспримут это атакой, как вы думаете, вагнеровцы больше не будут совершать такие рейды?

— Я считаю, что в таком случае подобные нападения будут продолжаться.

- Правильно, они будут продвигать "красные линии" все дальше и дальше. В один прекрасный день они дойдут до Варшавы.

— Разве у них есть ресурсы?

— Конечно, по состоянию на сегодняшний день таких ресурсов нет. Сейчас у них ресурс, чтобы совершить какую-то провокацию — убить несколько человек и вернуться назад. А если ответа не будет, то вагнеровцев станет не 10 тысяч бойцов, а 25. Их количество будет расти.

— В частности, сейчас мы видим, что россия закрывает границы.

– Я об этом и говорю. Россияне готовятся к мобилизации, а те добровольцы, которые пойдут служить в Вагнер, поедут в Беларусь.

— Могут ли провокации против Польши заставить россию объявить всеобщую мобилизацию? Или будет достаточно гибридной мобилизации для обеспечения своих целей?

– Сейчас для провокации Польши достаточно гибридной.

— Пока все остается в скрытом формате?

— Да, это будет опрокидывание каких-то силовиков из одного подразделения российской армии в другое. Просто это другое подразделение — это будет Вагнер.

— Хотелось бы так же узнать ваше мнение относительно реакции Китая на потенциальные провокации россии на польской границе. Мы понимаем, что Польша принимает много китайских грузов в Балтийском море и там уже настроена логистика для поставок китайских товаров в Европу.

— Я считаю, что Китай особо не будет страдать, и спрашивать его никто тоже не будет. Так же, как это происходит зерновым соглашением. Кстати, это тоже огромный миф, что в Москве все сидят и боятся Китая. Вот как Китай реагирует на срыв зерновой сделки?

— По крайней мере, открыто они никак не реагируют.

– Правильно, потому что они ничего не могут сделать.