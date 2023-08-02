"Не на день народження лукашенка приїхали": у Литві розповіли, що робитимуть "вагнерівці" у Білорусі

Найманці можуть бути заховані серед нелегалів та проникнути на територію Польщі

Бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі можуть бути використані для здійснення провокацій проти країн НАТО і швидше за все ці провокації будуть помітні на польському кордоні.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс, на Заході стурбовані тим, що найманці працюють разом із військами Білорусі.

"Ми розуміємо, що приїзд "вагнерівців" це не приїзд на день народження лукашенка. Є якийсь сенс і якесь завдання", — зазначив він і додав, що у Литві ухвалюють певні рішення з цього приводу.

За словами Ауштрявічюса, найманці напевно будуть використані для будь-яких провокацій, а найбільш очевидним місцем їх застосування буде кордон з Польщею, де білоруські спецслужби використовують мігрантів для провокацій.

Чиновник зазначив, що є ймовірність того, що найманці серед цих мігрантів заходитимуть на територію Польщі, щоб влаштовувати дрібні диверсії, організовувати вибухи або викрадати людей.

Як повідомлялося раніше, 1 серпня два військові вертольоти Білорусі вторглися в повітряний простір Польщі. Після цього Варшава направила додаткові війська до кордону.