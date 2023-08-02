"Не на день рождения лукашенко приехали": в Литве рассказали, что будут делать "вагнеровцы" в Беларуси

Наемники могут быть спрятаны среди нелегалов и проникнуть на территорию Польши

Боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси могут быть использованы для совершения провокаций против стран НАТО и скорее всего эти провокации будут заметны на польской границе.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, на Западе обеспокоены тем, что наемники работают вместе с войсками Беларуси.

"Мы понимаем, что приезд "вагнеровцев" это не приезд на день рождения лукашенко. Есть какой-то смысл и какая-то задача", — отметил он и добавил, что в Литве принимают определенные решения по этому поводу.

По словам Ауштрявичюса наемники наверняка будут использованы для каких-либо провокаций, а наиболее очевидным местом их применения будет граница с Польшей, где белорусские спецслужбы используют мигрантов для провокаций.

Чиновник отметил, что есть вероятность того, что наемники будут в числе этих мигрантов заходить на территорию Польши, чтобы устраивать мелкие диверсии, организовывать взрывы или похищать людей.

Как сообщалось ранее, 1 августа два военных вертолета Беларуси вторглись в воздушное пространство Польши. После этого Варшава направила дополнительные войска к границе.