росія вигадала чергову загрозу для НАТО: як це може зашкодити Україні

РФ планує шантажувати Альянс

Нещодавній заліт білоруських вертольотів у повітряний простір Польщі, переміщення "вагнерівців" до Білорусі та заяви президента росії володимира путіна, що польські території "подарував полякам Сталін" — частина спецоперації рф. Її мета – віддалити Україну від НАТО.

Таку думку висловив політолог Петро Олещук у своїй колонці на "24 каналі".

Він наголосив, що зараз росія не має ні можливостей, ні бажання воювати з НАТО.

"Однак він (путін, — ред.) чудово розуміє, що підтримка з боку НАТО (навіть така обмежена як зараз) істотно впливає на принципову можливість досягнення "цілей спецоперації". Бункерний не хоче воювати з НАТО, але дуже хоче ізолювати Україну від держав, що входять до НАТО. Бажано також поставити саме НАТО в ситуацію кризи, яка могла б спровокувати невпевненість, нестабільність і розпад", — пояснив політолог.

Для цього, за його словами, рф як ціль обрала Польщу, а як інструмент – самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка.

"Схема, схоже, наступна: постійно тримати Польщу в стані "російської" загрози, зміцнюючи її перманентними провокаціями на кордоні. "Прокладка" у вигляді білоруської влади дозволяє мінімізувати ризики і робити крайнім саме диктатора з Мінська, якщо розвиток ситуації буде небажаним. Бункерний і тут показує себе боягузом, обіцяючи "напад" на Польщу чужими руками", — зазначив Олещук.

Він нагадав, що НАТО постійно декларує, що не воюватиме з росією. Проте напад на одну державу НАТО має означати реакцію всіх членів Альянсу. Тобто – війна всіх (разом із США) проти рф, чого самі США дуже не хочуть.

"Отже, потрібно їх провокаціями загнати в ситуацію, коли небажаний вибір буде близьким, а потім запропонувати вибір: ми зменшуємо провокації, а ви зменшуєте підтримку України. Звичайно, логіка така собі, але цілком вписується в схему бункерного мислення. Зрештою, навіть якщо до такого не дійде, будь-яка демонстрація "слабкості НАТО" в контексті захисту своїх членів — це вже козир у грі, яку веде кремль", — описав наміри росії політолог.

На його думку, Польща має рішучіше реагувати на провокації з боку Білорусі, інакше "буде дуже велика криза, наслідки якої з політичної точки зору будуть непрогнозованими".

Як повідомляв "Телеграф", президент Литви Гітанас Науседа заявив, що найманці ПВК "Вагнера", що знаходяться на території Білорусі, загрожують не тільки Польщі, але й Литві.