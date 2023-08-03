"Вагнерівці" вже біля кордонів Литви: зроблено тривожну заяву

Через загрозу з боку найманців країни НАТО можуть закрити кордони

Найманці ПВК "Вагнер", які кілька днів тому рушили у бік Сувальського перешийка, становлять загрозу не тільки для Польщі, але й для Литви. Частина "вагнерівців" зараз знаходиться біля литовського кордону у місті Гродно.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляє LRT. Загальна кількість солдатів євгена пригожина на території Білорусі вже налічує приблизно 4 тисячі осіб.

У Литві серйозно побоюються провокацій, які можуть влаштувати "вагнерівці" на польсько-литовському кордоні. У зв’язку з цим у країні посилили охорону кордону та оновили плани її прикриття, включаючи армію.

"У нас можуть бути різні погляди на наміри бойовиків "Вагнера" в Білорусі, але цілком зрозуміло одне: і для путіна, і для лукашенка було б надто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків "Вагнера" в їхньому безпосередньому сусідстві для можливих провокацій проти країн НАТО" , — заявив Науседа.

Президент Литви вважає, що кількість бойовиків ПВК "Вагнера" на території Білорусі лише зростатиме і точно може досягти 10 тисяч людей. Науседа підкреслив, що зневажливо до них ставитися не варто, оскільки це серйозно навчені воїни, а не "якісь недосвідчені хлопці, які не вміють поводитися зі зброєю".

Враховуючи таку небезпеку, влада Литви повинна мати чіткий алгоритм дій на випадок, якщо ситуація з "вагнерівцями" ускладниться. Президент країни не відкидає, що навіть можуть закрити кордони з Білоруссю. Водночас він наголосив, що всі подібні заходи мають здійснюватися у координації з Польщею та Латвією, а будь-які провокації найманців розцінюватимуться як недружні дії з боку росії, а не Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можуть влаштувати "вагнерівці" на кордоні з країнами НАТО. На Заході серйозно стурбовані тим, що найманці діють разом із білоруськими військовими.