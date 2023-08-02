"Вагнерівці" вже на польському кордоні? У мережі з’явилося фото

Думки користувачів мережі з цього фото розділилися — деякі вважають, що це фотошоп

На тлі інформації, що найманці російської приватної військової компанії "Вагнера" висунулися у напрямку Польщі, у мережі з’явилася фотографія одного з "військових", на якій він нібито позує біля кордону.

Інформація про це з’явилася у середу, 2 серпня, у Telegram-каналі NEXTA Live.

Спочатку це фото почали розповсюджувати в пабліках, близьких до "вагнерівців", а потім воно поширилося соцмережами. При цьому в підписі було заявлено одну з відомих заяв самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про бажання найманців "сходити на екскурсію" до Варшави та Жешува.

Важливо відзначити, що справжність цієї фотографії не підтверджена!

Водночас багато хто в мережі схиляється до того, що це просто фотошоп.

Своєю чергою блогер Роман Шрайк розставив крапки над "і" і заявив, що гучне фото "вагнерівця" — фейк. В оригіналі польський військовий фотографувався біля кордону.

Варто зазначити, що на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним 23 липня лукашенко заявив, що його "напружують" найманці, бо вони хочуть атакувати Польщу.

"Можливо, і не слід було говорити. Але скажу, що нас почали напружувати "вагнерівці". Просяться на захід: "Дозвольте нам!". Я кажу: "Вам навіщо на захід туди?" Ну і в тиху... Ми ж контролюємо, що відбувається."Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува ", — заявив він

Але вже згодом білоруський диктатор поспішив виправдатися і додав, що це був жарт.

Також представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що атаку "вагнерівців" на Польщу розглядатимуть як напади з боку російського уряду.

Нагадаємо, публіцист і журналіст Віталій Портніков сказав "Телеграфу", що якщо "вагнерівці" вирішать здійснити рейд до Польщі, то самотужки без НАТО Варшава не вступить у війну. Своєю чергою, у Північноатлантичному Альянсі такі дії можуть не розцінити як напад.