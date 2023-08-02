"Вагнеровцы" уже на польской границе? В сети появилось фото

Мнения пользователей сети по данному фото разделились — некоторые считают, что это фотошоп

На фоне информации, что наемники российской частной военной компании "Вагнера" выдвинулись в направлении Польши, в сети появилась фотография одного из "военных", на которой он позирует якобы у границы.

Информация об этом появилась в среду, 2 августа, в Telegram-канале NEXTA Live.

Изначально данное фото начали распространять в пабликах, близких к "вагнеровцам", а затем оно распространилось по соцсетям. При этом в подписи было заявлено одно из известных заявлений самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко о желании наемников "сходить на экскурсию" Варшаву и Жешув.

Важно отметить, что подлинность этой фотографии не подтверждена!

В то же время многие в сети склоняются к тому, что это просто фотошоп.

В свою очередь блогер Роман Шрайк расставил точки над "і" и заявил, что нашумевшее фото "вагнеровца" — фейк. В оригинале польский военный фотографировался у границы.

Стоит отметить, что на встрече с российским диктатором владимиром путиным 23 июля лукашенко заявил, что его "напрягают" наемники, потому как они хотят атаковать Польшу.

"Возможно, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали напрягать "вагнеровцы". Просятся на запад: "Позвольте нам!". Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", – заявил он

Но уже спустя некоторое время белорусский диктатор поспешил оправдаться и добавил, что это была шутка.

Также представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что атаку "вагнеровцев" на Польшу будут рассматривать будут как нападения со стороны российского правительства.

Напомним, публицист и журналист Виталий Портников сказал "Телеграфу", что если "вагнеровцы" решат совершить рейд в Польшу, то в одиночку без НАТО Варшава не вступит в войну. В свою очередь в Североатлантическом Альянсе такие действия могут не расценить как нападение.