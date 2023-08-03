"Вагнеровцы" уже у границ Литвы: сделано тревожное заявление

Из-за угрозы со стороны наемников страны НАТО могут закрыть границы

Наемники ЧВК "Вагнер", которые несколько дней назад двинулись в сторону Сувальского перешейка, представляют угрозу не только для Польши, но и для Литвы. Часть "вагнеровцев" сейчас находится возле литовской границы в городе Гродно.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает LRT. Общее количество солдат евгения пригожина на территории Беларуси уже насчитывает примерно 4 тысячи человек.

В Литве всерьез опасаются провокаций, которые могут устроить "вагнеровцы" на польско-литовской границе. В связи с этим в стране усилили охрану границы и обновили планы ее прикрытия, включая армию.

"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для путина, и для лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО", — заявил Науседа.

Президент Литвы считает, что количество боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси будет только расти и точно может достигнуть 10 тысяч человек. Науседа подчеркнул, что пренебрежительно к ним относиться не стоит, так как это серьезно обученные воины, а не "какие-то неопытные ребята, которые не умеют обращаться с оружием".

Учитывая такую опасность, власти Литвы должны иметь четкий алгоритм действий на случай, если ситуация с "вагнеравцами" усложнится. Президент страны не исключает, что даже могут закрыть границы с Беларусью. Вместе с тем он подчеркнул, что все подобные мероприятия должны будут осуществляться в координации с Польшей и Латвией, а любые провокации наемников будут расцениваться как недружелюбные действия со стороны россии, а не Беларуси.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что могут устроить "вагнеровцы" на границе со странами НАТО. На Западе всерьез обеспокоены тем, что наемники действуют вместе с белорусскими военными.