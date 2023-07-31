Причина необычная: почему Великобритания не признала ЧВК "Вагнера" террористами

В Министерстве внутренних дел страны все же намерены решить этот вопрос

Великобритания не признала российскую частную военную компанию "Вагнера", совершавшую военные преступления на территории Украины, террористической организацией.

Об этом пишет The Times, ссылаясь на собственные источники в британском правительстве.

В материале указывается, что мятеж главаря "вагнеровцев" евгения пригожина и заявления российского диктатора владимира путина о госфинансировании ЧВК помешали планам Британии. Таким образом, если ЧВК "Вагнера" будет признана террористами, то и россия автоматически станет такой, к чему Британия, видимо, не готова.

По словам источников, внесение "Вагнера" в черный список "означало бы запретить деятельность организации российского правительства, что было бы крайне необычно и повлекло бы за собой целый ряд дипломатических и юридических сложностей".

В то же время собеседники издания отмечают, что министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман и заместитель министра по вопросам безопасности Том Тугендхат все еще намерены найти пути решения этой проблемы и запретить ЧВК "Вагнера". В случае, если сделать это таки удастся, то посещение собраний этой компании, а также ношение ее эмблемы и призыв к ее поддержке станут уголовно наказуемыми. Вместе с тем "Вагнера" станет в ряд с такими группировками как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года союзница Украины Литва признала ЧВК "Вагнера" террористической организацией, а в мае было сообщено, что Британия готовится сделать такой же шаг. Это в свою очередь ограничило бы возможность наемников привлекать средства через британские банки.