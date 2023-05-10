Еще одна страна признает ЧВК "Вагнера" террористами: как это поможет Украине

Британия в ближайшее время примет радикальное решение по "Вагнеру"

Все больше стран присоединяются к решению признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией. Такой шаг намерена сделать также Великобритания — это ограничит возможность наемников привлекать средства через британские банки.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве Британии.

Собеседник издания рассказал, что соответствующее решение станет плодом двухмесячной работы над юридическим обоснованием этого шага и "неизбежно" последует в течение двух недель.

Признание ЧВК "Вагнера" террористической организацией повлечет за собой усиление давления на Россию в виде введения финансовых санкций и других ограничений. Эти меры ограничат возможность группировки привлекать средства через британские финансовые учреждения.

Кроме того, после вступления в силу этого решения в Британии будет считаться уголовным преступлением принадлежность к ЧВК "Вагнера" и посещение ее собраний, а также призывы к поддержке группировки или публичное ношение логотипа "Вагнера". Фактически участники "Вагнера" будут поставлены на одну ступень с террористами из "Исламского государства" и "Аль-Каиды".

Отметим, 9 мая Франция приняла подобное решение — парламент страны признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Более того, члены парламента призвали правительство своей страны к сотрудничеству с Евросоюзом, для включения "Вагнера" в список террористических организаций ЕС.

В марте это сделала и Литва. В принятом литовским парламентом документе подчеркивается, что наемники ЧВК "Вагнера" "осуществляют систематические, тяжкие преступления агрессии — убивают и пытают гражданских жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, — что приравнивается к терроризму". Также они бесплатно получают от властей РФ военную технику.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин пока передумал выводить своих наемников из Бахмута, как анонсировал несколько дней назад. 9 мая он заявил, что несмотря на "снарядный голод" они не будут отступать от Бахмута еще несколько дней.