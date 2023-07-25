"Паралич, тревога и растерянность": путин заранее знал о подготовке мятежа "Вагнера"

Действий, направленных на арест организаторов мятежа, не было

Российский диктатор владимир путин был предупрежден спецслужбами о подготовке вооруженного мятежа евгения пригожина в рф за 3-4 дня до его начала.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

После получения соответствующей информации были приняты меры по усилению охраны стратегических объектов, включая кремль. Там сотрудники охраны получили больше оружия. Что примечательно, действий, направленных на арест организаторов мятежа, не было.

"У путина было время, чтобы принять решение о ликвидации (мятежа, — Ред.) и арестовать организаторов. Когда это начало происходить, на всех уровнях наступил паралич… Наступила тревога и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", — рассказал один из представителей европейской службы безопасности.

В то же время источники из рф отмечают, что в стране на тот момент творился полнейший беспорядок.

"Был беспорядок. О его глубине можно спорить, но согласия действительно не было", — заявил представитель российских дипломатических кругов.

Отмечается, что многие местные чиновники не могли поверить в то, что такие действия пригожина и ЧВК "Вагнера" не были согласованы с кремлем, а потому решили не пытаться остановить происходящее.

В свою очередь пресс-секретарь путина дмитрий песков называет "чушью" такие оценки разведки и говорит, что их озвучили "люди, у которых нет информации".

Также, по словам одного из представителей европейской службы безопасности, когда появились предупреждения о том, что пригожин может организовать какой-то мятеж, некоторые в спецслужбах посчитали, что подготовка может быть не более чем блефом, чтобы усилить давление и получить дополнительные рычаги для обеспечения своего контроля над "Вагнером". И если это действительно было так, то этот план главного "вагнеровца" сработал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после окончания вооруженного мятежа владимир путин встречался с евгением пригожиным. Их встреча длилась порядка трех часов.