"Параліч, тривога та розгубленість": путін заздалегідь знав про підготовку заколоту "Вагнера"

Дій, спрямованих на арешт організаторів заколоту, не було

Російський диктатор володимир путін був попереджений спецслужбами про підготовку збройного заколоту євгенія пригожина в росії за 3-4 дні до його початку.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

Після отримання відповідної інформації було вжито заходів щодо посилення охорони стратегічних об’єктів, включаючи кремль. Там співробітники охорони отримали більше зброї. Примітно, що дій, спрямованих на арешт організаторів заколоту, не було.

"У путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію (заколоту, — Ред.) та заарештувати організаторів. Коли це почало відбуватися, на всіх рівнях настав параліч… Настала тривога та розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати", — розповів один із представників європейської служби безпеки.

Водночас джерела з росії відзначають, що в країні на той момент відбувався цілковитий безлад.

"Був безлад. Про його глибину можна сперечатися, але згоди дійсно не було", — заявив представник російських дипломатичних кіл.

Зазначається, що багато місцевих чиновників не могли повірити в те, що такі дії пригожина та ПВК "Вагнера" не були погоджені з кремлем, а тому вирішили не намагатися зупинити те, що відбувається.

Своєю чергою прессекретар путіна дмитро пєсков називає "нісенітницею" такі оцінки розвідки й каже, що їх озвучили "люди, у яких немає інформації".

Також, за словами одного з представників європейської служби безпеки, коли з’явилися попередження про те, що пригожин може організувати якийсь заколот, деякі спецслужби вважали, що підготовка може бути не більше ніж блефом, щоб посилити тиск і отримати додаткові важелі для забезпечення свого контролю над "Вагнером". І якщо це справді було так, то цей план головного "вагнерівця" спрацював.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після закінчення збройного заколоту володимир путін зустрічався з євгеном пригожиним. Їхня зустріч тривала близько трьох годин.