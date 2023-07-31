Причина незвична: чому Велика Британія не визнала ПВК "Вагнера" терористами

У Міністерстві внутрішніх справ країни все ж таки мають намір вирішити це питання

Велика Британія не визнала російську приватну військову компанію "Вагнера", яка чинила воєнні злочини на території України, терористичною організацією.

Про це пише The Times, посилаючись на власні джерела у британському уряді.

У матеріалі вказується, що заколот ватажка "вагнерівців" євгена пригожина та заяви російського диктатора володимира путіна про держфінансування ПВК завадили планам Британії. Таким чином, якщо ПВК "Вагнера" буде визнано терористами, то й росія автоматично стане такою, до чого Британія, мабуть, не готова.

За словами джерел, внесення "Вагнера" до чорного списку "означало б заборонити діяльність організації російського уряду, що було б вкрай незвичайно і спричинило б цілу низку дипломатичних і юридичних складнощів".

Водночас співрозмовники видання зазначають, що міністр внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман та заступник міністра з питань безпеки Том Тугендхат все ще мають намір знайти шляхи вирішення цієї проблеми та заборонити ПВК "Вагнера". У разі, якщо зробити це таки вдасться, то відвідування зборів цієї компанії, а також носіння її емблеми та заклик до її підтримки стануть кримінально караними. Водночас "Вагнера" стане поряд з такими угрупованнями як "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні 2023 року союзниця України Литва визнала ПВК "Вагнера" терористичною організацією, а в травні було повідомлено, що Британія готується зробити такий самий крок. Це своєю чергою обмежило б можливість найманців залучати кошти через британські банки.