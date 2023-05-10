Ще одна країна визнає ПВК "Вагнера" терористами: як це допоможе Україні

Британія найближчим часом ухвалить радикальне рішення щодо "Вагнера"

Все більше країн приєднуються до рішення визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Такий крок має намір зробити Велика Британія — це обмежить можливість найманців залучати кошти через британські банки.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерело в уряді Британії.

Співрозмовник видання розповів, що відповідне рішення стане плодом двомісячної роботи над юридичним обґрунтуванням цього кроку і "неминуче" буде ухвалене протягом двох тижнів.

Визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією спричинить посилення тиску на росію у вигляді запровадження фінансових санкцій та інших обмежень. Ці заходи обмежать можливість угруповання залучати кошти через британські фінансові установи.

Крім того, після набрання чинності цим рішенням у Британії вважатиметься кримінальним злочином належність до ПВК "Вагнера" та відвідування її зборів, а також заклики до підтримки угруповання або публічне носіння логотипу "Вагнера". Фактично учасники "Вагнера" будуть поставлені на один щабель з терористами з "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зазначимо, 9 травня Франція ухвалила подібне рішення — парламент країни визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Більше того, члени парламенту закликали уряд своєї країни до співпраці з Євросоюзом для включення "Вагнера" до списку терористичних організацій ЄС.

У березні це зробила Литва. У прийнятому литовським парламентом документі наголошується, що найманці ПВК "Вагнера" "здійснюють систематичні, тяжкі злочини агресії — вбивають і катують громадянських мешканців України, бомбардують житлові будинки та інші цивільні об’єкти, — що прирівнюється до тероризму". Також вони безкоштовно одержують від влади рф військову техніку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин поки передумав виводити своїх найманців з Бахмута, як анонсував кілька днів тому. 9 травня він заявив, що попри "снарядний голод" вони не відступатимуть від Бахмута ще кілька днів.