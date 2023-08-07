Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич объяснил "Телеграфу", как Москва играет на опережение, показывая Минску, что никуда он от кремля не денется.

В последнее время появилось много информации об эскалации со стороны Беларуси. Причем как в сторону Украины, куда якобы вновь полетели ракеты с белорусской территории, так и в сторону Запада – у границ Польши, а также Литвы.

Разберем оба эти направления.

Первое – украинское, где ситуация обострилась на фоне перебазирования в Республику Беларусь вагнеровцев и возможных провокаций с их участием.

Их появление в Беларуси, действительно, создает дополнительные точки напряженности вдоль украинской границы. И тут вопрос не только во втягивании Республики в войну еще глубже (вступлении в нее вооруженных сил), а в попытке изменения общественного мнения. А у белорусов оно – антивоенное.

Плюс – привязывание довольно крупных украинских сил и средств к белорусской границе. Вместо задействования их на фронте, где они были бы очень нужны.

Второе направление – западное. И ядерное оружие в Беларуси, и педалирование темы вагнеровцев, и дополнительная напряженность на границах РБ со странами НАТО (Польша, Литва) играет на руку москве, снижая возможности официального Минска дистанцироваться от россии. Тем самым рф не просто замазывает кровью Беларусь, но и демонстрирует, что делает на ее территории что хочет. Независимо от позиции официального Минска. Цель – создать твердое убеждение у потенциальных партнеров белорусского руководства по переговорам, что разговаривать с официальным Минском нет смысла.

Вся эскалация со стороны Беларуси в последнее время инициируется именно москвой. Включая недавний пуск ракет (или, что более реально, пролет выпущенных из рф ракет через Республику, что уже подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат).

Не случайно всё происходит именно сейчас – на фоне возможной серии внешнеполитических встреч. В сентябре белорусская делегация во главе с министром иностранных дел собирается на саммит Генассамблеи ООН в Нью-Йорк. А это площадка, где можно провести много кулуарных переговоров. Обсуждая вопросы белорусского позиционирования в ракурсе войны, зерновой сделки и так далее. Чего, конечно, не хочет москва. И чему старается всячески препятствовать.

Напомню, что две предыдущие такие эскалации со стороны Беларуси произошли в августе и октябре 2022 года, когда официальный Минск пытался сделать подобные шаги на сближение с Западом. В августе белорусское руководство говорило о готовности войти в зерновую сделку и обеспечить провоз украинского зерна через свою территорию к литовским портам. Случись такое, позиция РБ изменилась бы в лучшую для нее сторону. Но происходит следующее – лукашенко летит на очередные переговоры в рф. И как только его самолет приземляется в Санкт-Петербурге, на территорию Беларуси со стороны россии залетают стратегические бомбардировщики-ракетоносцы и показательно делают пуски по Украине. И вопрос тут не в количестве выпущенных ракет, а в том, что летят они с белорусской территории.

В октябре официальный Минск пытается в очередной раз нащупать точки соприкосновения с Западом. В европейской прессе появляются статьи о консультациях части белорусского МИД с политиками ЕС. Для россии это было и есть крайне нежелательно. И (так совпало) вновь лукашенко летит в россию. Но как только его самолет садится в аэропорту – в белорусское воздушное пространство вновь входят российские самолеты, выполняют пуски по Украине – и улетают.

Сейчас лукашенко страну не покидал. Но в Украину что-то со стороны Беларуси летело. Скорее всего, "Кинжалы" или "Калибры" были выпущены с территории рф, просто пролетели над территорией РБ. Но, тем не менее, – шум пошел. И всё это, как и в прошлые разы, накануне активизации внешнеполитического вектора Минска. В чем москва видит для себя риск. Ей не нужны консультации белорусского руководства со странами ЕС, с США. И рф играет на опережение, демонстрируя властям РБ, что никуда они от кремля не денутся.