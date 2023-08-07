Атаки "Кинжалами" из Беларуси: в Воздушных силах объяснили "сенсационную" новость

В атаке россиян не было ничего нового

Ракеты "Кинжал", которые прилетели в Украину 5 августа во время масштабной воздушной тревоги, изначально запустили с территории рф.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

Военный отметил, что россияне активно используют воздушное пространство Беларуси, однако "Кинжал", накануне зашедший в воздушное пространство Украины по направлению РБ, был запущен с территории россии.

"Она (ракета – Ред.) была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбова. Как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств россия, Белорусь, Украина, она затрагивает воздушное пространство Беларуси, никаких проблем для россиян в этом нет", — сообщил Игнат.

В связи с этим Игнат заявил, что сообщения СМИ об атаке с территории Беларуси были некорректными.

"Если ракета летит и затрагивает воздушное пространство Беларуси, соответственно появляется там где-то над Беларусью и летит в направлении Хмельницкой области, соответственно дежурный напишет "Летящий "Кинжал" из направления Беларуси". Вот и все, и не нужно манипулировать в заголовках, летящих ракеты из Белоруси. Наши СМИ все это подхватывают как должное, потому что что-то новое появляется в новостях. Нет. Воздушное пространство Белоруси россия активно использует с начала полномасштабного вторжения. Там есть их войска, самолеты, "вагнеровцы", потому ничего нового", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Кинжалами" россияне попытались атаковать Украину и 6 августа. В обоих случаях вероятной целью противника был военный аэродром в Староконстантинове.